Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

La ronda española

Omrzel, el nuevo Pogacar, triunfa en la Vuelta ante un Mas desencadenado

Enric Mas y Van Aert (de verde) hablan al inicio de la etapa.

Enric Mas y Van Aert (de verde) hablan al inicio de la etapa. / LA VUELTA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Gérgal (enviado especial)

La Vuelta ha vivido este jueves, en la sierra de Almería, una de las etapas claves de la carrera que ha finalizado en la cumbre de Calar Alto con la victoria del joven valor esloveno Jakob Omrzel, de sólo 20 años. El jersey rojo, Enric Mas, desencadenado, pasó al ataque y arañó casi medio minuto a sus adversarios en la general, un buen pellizco.

Este viernes, quizá se suaviza el recorrido aunque sin ignorar las cuestas con tres puertos puntuables en un recorrido de 193 kilómetros que discurre íntegramente por la provincia de Granada, un hecho que se repetirá en las dos últimas etapas de la competición. El pelotón partirá de Almuñécar, donde ha nacido Carlos Rodríguez, y acabará en Loja, famosa en términos ciclistas porque es la localidad natal de Miguel Ángel Peña, que fue corredor profesional en la década de los 90 en equipos como Mapei, Banesto y ONCE y llegó a ganar la Vuelta a Andalucía.

Noticias relacionadas

Más información, en breve.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  2. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  3. María, más de 50 años repartiendo suerte por Cáceres con su inseparable romero: 'La gente me quiere mucho
  4. Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
  5. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  6. María Guardiola recuerda a las Carmelitas de Cáceres: 'La mujer que soy les debe mucho
  7. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  8. Las cuatro últimas Carmelitas dejan Cáceres tras más de 135 años: Rafa Mateos las despide

Declarado un incendio forestal en Montemolín

Declarado un incendio forestal en Montemolín

Fotogalería | Obras en la parte antigua de Cáceres

Fotogalería | Obras en la parte antigua de Cáceres

Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta

Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta

Vodafone entrega a la UME la primera unidad móvil con la tecnología 5G avanzada para actuar ante grandes emergencias

Vodafone entrega a la UME la primera unidad móvil con la tecnología 5G avanzada para actuar ante grandes emergencias

La etapa 12 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 12 de la Vuelta a España, en imágenes

Osuna despeja las dudas y buscará un cuarto mandato como alcalde de Mérida

Osuna despeja las dudas y buscará un cuarto mandato como alcalde de Mérida

El plazo para optar a los Premios San Pedro de Alcántara de Coria finaliza el día 15

El plazo para optar a los Premios San Pedro de Alcántara de Coria finaliza el día 15

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año
Tracking Pixel Contents