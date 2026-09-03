Ciclismo
Sigue en directo la etapa 12 de la Vuelta a España 2026
Velefique y Calar alto se convierten en escenarios de un gran combate entre los favoritos del pelotón
EFE
La duodécima etapa de la Vuelta que se disputa este jueves entre Vera y Calar Alto, de 166,6 km y 4.568 metros de desnivel entra en la montaña almeriense con una auténtica prueba de fuego para los favoritos.
El primer gran combate entre el líder Enric Mas y los aspirantes a la roja se van a medir en el encadenado final con Velefique (1a, 13,1 km al 7,2 con tramos del 15) y Calar Alto, con la meta a 2.100 metros de altitud después de una subida de 16,9 km al 5,6 de media con máximas del 18.
Como aperitivos de la jornada los altos del Cabecico (3a, 8,3 km al 3,3), Cóbdar (3a, 4,9 km al 4,5) y el Collado García (2a, 18,5 km al 2,4), idóneos para los que se animen a una fuga. Cita importante para los hombres de la general. Disputa por la roja. Por todo lo alto.
Enric Mas saldrá a defender la roja en un escenario que no le trae buenos recuerdos al ciclista balear, ya que en 2017, estando enfermo, entró en meta junto a su entonces compañero y actual masajista Juanjo Lobato.
Esta vez llegará de lider, defendiendo una renta de 1,18 sobre el esloveno Primoz Roglic y de 1.39 sobre el austríaco Felix Gall.
Datos de la etapa:
Recorrido: Vera-Calar Alto, 166,6 km
Desnivel: 4.568 metros
Hora de salida: 13 horas
Hora de llegada: 17.30 horas
Puertos:
- Alto del Cabecico (km 16, 3a, 8,3 km al 3,3)
- Alto de Cóbdar (Km 57, 3a, 4,9 km al 4,5)
- Collado García (Km 86,4 2a, 18,5 km al 2,4)
- Alto de Velefique (Km 134,5, 1a, 13,1 km al 7,2)
- Calar Alto (Km 166,6, 1a, 16,9 km al 5,6)
Esprint intermedio: Km 123,7.
Fuente: La Opinión de Murcia
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