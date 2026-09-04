Ciclismo
Sigue en directo la etapa 13 de la Vuelta a España 2026
El pelotón se enfrenta a una prueba de fondo que puede provocar sorpresas en una jornada que se espera movida
EFE
La decimotercera etapa de la Vuelta comenzará este viernes en la costa de Almuñécar y terminará en Loja después de 192,8 km, la segunda más larga de la presente edición, y será una prueba de fondo en terreno sinuoso que no admitirá relajación alguna, ya que se podrían producir sorpresas.
Una día especial para el español Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos), quien saldrá "de casa", de su localidad natal, delante de su familia y amigos. Tratará el andaluz de ser protagonista en una jornada en la que no se descarta algún susto si hay exceso de confianza.
En el menú de montaña el pelotón empezará con el Alto de la Venta de la Cebada (1a, 14,1 km al 5,1%), en la mitad llegará el Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3,1) y para terminar los ascenso el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6).
De la cima a la meta, 37 km en perfil descendente y llano. Cerca de meta un pequeño repecho puede ser aprovechado por un "rematador". Se presume una etapa movida.
- Datos de la etapa:
Recorrido: Almuñecar-Loja,192,8 km
Desnivel: 3.404 metros
Hora de salida: 12.20 horas
Hora de llegada: 17.30 horas
Puertos:
- Alto de la Venta de la Cebada (Km 31,2, 1a, 14,1 km al 5,1)
- Alto del Legionario (Km 83,4, 2a, 15,6 km al 3.1)
- Puerto de Granada (Km 155,4 2a, 7,4 km al 5,6)
Esprint intermedio: Tocón, Km 145.
- El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
- Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
- Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
- Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: '20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz
- La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad
- Comienza la cuenta atrás: el Cristo Negro saldrá sin andas por Cáceres el 13 de septiembre, primera extraordinaria desde 1990
- La concentración motera Buitres Leonaos regresa a Malpartida de Cáceres con cuatro días de motos y rock
- La hermana Camino, la hermana Eliecer y José Luis Caldera: el legado de las Carmelitas de Cáceres contado por sus alumnos