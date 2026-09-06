La etapa 15 de la Vuelta a España, en directo

El calor ha obligado a variar el recorrido de la decimoquinta etapa de la Vuelta entre Palma del Rìo y Córdoba, una jornada ondulada prevista en principio de 189,7 km y que se quedará finalmente en 110,2.

La salida neutralizada se retrasa a las 14:50 y la salida lanzada a las 15:00 horas. El cambio de recorrido se aplicará a partir del kilómetro 52, donde la carrera tomará la CO-3402 en dirección a Santa María de Trassierra, en lugar de continuar por la A-3075 hacia Villaviciosa de Córdoba, como estaba previsto inicialmente.

La decisión fue adoptada tomada tras la activación del protocolo por temperaturas extremas y previa reunión entre los representantes del Colegio de Comisarios, los equipos, los corredores y la dirección de La Vuelta, una vez atendidas todas las consideraciones realizadas por las partes y las circunstancias climatológicas previstas para la etapa del domingo.

Los favoritos permitirán las aventuras por la Sierra Morena cordobesa, escenario principal de una ruta mas breve, pero rompepiernas, con aroma a clásica, en la que podría triunfar la escapada de un grupo reducido. Día para aventureros, valientes y corredores que tengan cuentas pendientes en la Vuelta.

El pelotón tenia que enfrentarse a 3 dificultades, todas de tercera categoría, pero solo se subirán 2: el Puerto de La Forestal (6,7 km al 4,1) y el último, el Puerto Artafi (5,9 km al 5,5). Desde la cima a meta hay 36 km, pero de sube y baja constante y los 7 últimos llanos hasta Córdoba.

Dos corredores que tomarán la salida saben lo que es levantar los brazos en Córdoba. Son el danés Magnus Cort Nielsen, quien se impuso en 2011 y el belga Wout van Aert, uno de los grandes ciclistas del panorama mundial que buscará su segundo triunfo en la presente edición. El clasicómano ganó en Córdoba en 2024.

El español Enric Mas saldrá a defender el maillot rojo con una ventaja de 2.06 sobre el austríaco Felix Gall y de 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic.

-Datos de la etapa

. Recorrido: Palma del Río-Córdoba, 189,7 km

. Desnivel: 3.525 metros

.- Puertos:

. Puerto de La Forestal (Km 34,5, 3a, 6,7 km al 4,1)

. Puerto Artafi (Km 153,1, 3a, 5,9 km al 5,5)

.- Esprint intermedio: Km 158,4

. Hora de salida: 14.15 horas

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. Hora de llegada: 17.30 horas.