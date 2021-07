El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha anunciado algunas de las intenciones que tiene el equipo de gobierno con el dinero resultante del remanente líquido de tesorería tras el cierre del ejercicio presupuestario del ayuntamiento en 2020 y que asciende a algo más de siete millones de euros. Entre sus planes se encuentra destinar más fondos al asfaltado de calles en la ciudad, especialmente debido al alto deterioro que sufren muchas vías urbanas.

Ramírez ha recordado que el ayuntamiento tiene aprobado un plan de asfaltado de calles que contempla una inversión de medio millón de euros para este año y otra similar para el año 2022, aunque una vez analizado cómo se encuentra la localidad, y tras consensuarlo con el concejal delegado, Antolín Trigo, la primera idea es destinar parte de este remanente líquido de tesorería a aumentar la partida presupuestaria de asfaltado de calles de este año y arreglar un mayor número de vías.

No ha querido, de momento, ofrecer más detalles al respecto, ya que no puede puntualizar con exactitud el dinero que se repartirá en este plan de asfaltado. También ha aclarado que “el hecho de que figuren siete millones de euros en el remanente de tesorería no significa que tengamos siete millones de euros líquidos en el banco”. Ha explicado que hay mucha parte de ese dinero que son cantidades pendientes de cobro que, si bien están plenamente reconocidas, pero no todas han llegado aún a las arcas municipales.

Obras Edusi

El primer edil también ha querido ser cauto con la gestión de estos fondos positivos resultantes tras liquidar el presupuesto municipal de 2020, ya que algunas de las obras de los proyectos Edusi ya están en marcha y habrá que ir haciendo frente al pago inicial de las certificaciones de obra. Ramírez explica que, aunque sean actuaciones financiadas en gran parte por Europa, primero es el ayuntamiento el que tiene que ir adelantando el dinero y, a los seis meses, recibirlo de Europa tras justificar el pago de las certificaciones.

Un ejemplo claro es la obra de la plaza de Extremadura y el pago de la primera certificación del contrato suscrito con las empresas Construcciones Majoin y Aglomerados Araya. Ese primer pago ha sido aprobado ya en junta de gobierno local por importe de cerca de 62.000 euros.

El alcalde también aboga por controlar la deuda municipal que ahora se sitúa en 15 millones de euros y, sobre todo, el nivel de endeudamiento que oscila por el 61%. Recuerda que se ha logrado bajar del 77 a 61 por ciento ese nivel y que eso le permite una libertad financiera que sobresale del control exhaustivo de Hacienda.