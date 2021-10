El hecho de que los datos de la pandemia van a ser dados a conocer, a partir de ahora de jueves a jueves y no diariamente, me ha dado pie a repensar sobre todo lo que hemos vivido en estos cerca de dos años. Tocando madera y los religiosos pidiendo a Dios para que así sea, podemos decir que las vacunas (salvo sorpresas) eran, sin duda, la primera solución a esta pandemia desastrosa que hemos vivido. Cuando las cifras son ya muy esperanzadoras, y la normalidad se nos presenta como una realidad emocionante, no podemos comenzar “a vivir” de nuevo como si nada hubiera pasado. Esta es la primera gran lección a aprender, la responsabilidad y el cuidado mutuo tienen que seguir estando presente. Las noticias seguirán llegado, deseamos que todas vayan en la dirección de las últimas.

A los primeros que no tenemos que olvidar son a los miles que se han ido, que ya no están entre nosotros, ellos deben estar siempre en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. A los segundos, a todo el personal sanitario de los hospitales y de las residencias, ellos estuvieron ahí cuando la condiciones eran terribles por el desconocimiento total de lo que vivíamos. A los terceros, a todos aquellos que han quedado tocados por la enfermedad, no se les puede dejar solos, hay que facilitarle lo que haga falta para ayudarles en su situación.

El volcán de La Palma sigue siendo primera plana en todos los informativos

El volcán de La Palma sigue siendo primera plana en todos los informativos, las imágenes son impresionantes, pero la realidad de los que la sufren también. Cada vez son más las personas que pierden todo lo que tienen. Las corrientes de lava son imprevisibles y seguirán destruyendo todo lo que encuentren a su paso. Es como si la madre tierra nos quisiera decir que esta ahí y que necesita ser tenida en cuenta, que quiere ser cuidada y querida.

Don Guillermo ¿Qué tal por Valencia? Imagino que bien, me alegro. Solo decirle que creo que los extremeños nos merecemos una explicación un 'poquino' más detallada del por qué el gobierno central ha decidido rebajar este año su aportación económica para Extremadura en más del 2%, pero ¿no somos los últimos?, entonces ¿por qué nos dan menos? Sé, que usted es buena gente, que ama a Extremadura, y seguro que esto no le ha gustado ¿o sí? Por eso necesitamos que nos lo explique, porque no le veo justificación alguna. Mucho ánimo para todos.