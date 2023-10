Vecinos de La Madrila de Cáceres: "No queremos que aquí pase lo de Murcia"

Decenas de denuncias y resoluciones judiciales. 50 años tiene este bloque del número 6 de la calle Doctor Fleming, situado en el corazón de la movida de Cáceres. Sus vecinos no pueden más. Grietas en los pisos, temblores por el exceso de decibelios... Con el miedo por la desgracia de Las Atalayas aún en el cuerpo dicen: "No queremos que aquí pase lo de Murcia. Si hay un incendio esto es una ratonera. No tenemos garajes, solo hay una puerta de entrada y salida al edificio. No tendríamos escapatoria".

