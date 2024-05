Cáceres: Una tarde de reencuentros, reservados y «ambiente sano»

«¿Lo que más nos gusta de la Feria de Cáceres? El fresquito que hace, sin ninguna duda», decían irónicamente Azahara, Laura y Sandra, tres jóvenes que disfrutaban este jueves en la parte exterior de la caseta Capote. «Yo es el primer año que vengo, pero me han dicho que aquí todo el mundo se lo pasa genial, así que me he apuntado», indicaba una de ellas. Aprovechando que mañana es festivo local, ocuparon uno de los reservados de la de esta discoteca: «Es un poco caro, venimos un grupo grande de amigas y nos ha costado 120 euros en total, pero bueno…», señalaban. Aunque si tuvieran que poner una pega, saben cuál sería: «Hay muy pocas casetas, debería haber más. Parece que no, pero la gente está en la calle porque no cabemos todos, aunque es verdad que hay otras que están vacías». Y es que no puede ser de otra manera, las máquinas industriales de aire acondicionado crean una esfera de frío en el interior de las casetas que provoca que todo el mundo quiera acceder al interior de los recintos. «Solo queremos pasar un buen rato, desconectar del trabajo y disfrutar», concluyen.

El tardeo en las casetas de la Feria de San Fernando está resultando exitoso. Prácticamente todas las casetas que abrieron en la tarde del jueves lucían un gran aspecto de público, además de todas las personas que están disfrutando de la feria de día en el centro de la ciudad con las charangas y los conciertos. Coke Bermejo, que es el dj encargado de la sesión de tarde en la Caseta Municipal, critica que «a los cacereños les está costando un poquito arrancar para el ferial por todo lo que hay en el centro», pero sí que asegura que el aspecto positivo es la ocupación de los reservados: «Tendremos un 100% durante toda la feria».

En esta misma caseta estaban Pilar, Rocío, Carmen, Susana y Rebeca. Este grupo de amigas cacereñas se muestran como amantes de la feria de tarde porque «el ambiente es más sano y tranquilo» y recalcan que «al centro podemos ir en cualquier parte del año». «La que más nos gusta es la de Capote, pero hay que reconocer que los precios están ahí ahí en todas», cuentan. Cerca de ellas estaban Nuria y Ruth bailando unas sevillanas: «La Caseta Municipal es la de Cáceres y Coke es Coke, por eso venimos aquí», dicen. «Aquí nos vamos a quedar hasta la hora que se tercie, nunca se sabe cuando uno sale de fiesta. Pero lo mejor es tardeo porque así salgo antes, total, me voy a recoger a la misma hora», cuentan entre risas.

Salen de la carpa de María Bonita y El Quinto Pino Laura, Manuela y Sergio: «Lo que menos nos gusta es ‘la calor’ y lo que más el reencuentro con la gente». A su juicio, el principal problema que tiene la feria es que «hay pocas casetas y lo mucho que hay que pagar, que nos cuestan hasta 10 euros la copa, aunque depende de lo que bebas», explican.

Y es que el San Fernando no se lo quiere perder nadie, ni siquiera los grupos políticos de la región. El pasado miércoles, Miguel Ángel Gallardo acompañó a los socialistas cacereños en el ferial y, ayer, fueron los populares los que se atrevieron con bailes y canciones como el ‘¡Que viva España!’ de Manolo Escobar.

