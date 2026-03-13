La tecnología también es cosa de mayores: así son las jornadas de ‘Revolución Digital Senior’
Enmarcadas en el programa IA Amparo, acercan la tecnología a las personas mayores del medio rural para fomentar su autonomía, combatir el aislamiento y perder el miedo al entorno digital
Hablar con la familia por videollamada, consultar una cita médica desde el móvil o compartir fotos con amigos ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, para muchas personas mayores del medio rural, el mundo digital sigue siendo un territorio desconocido lleno de dudas y pequeños temores. Precisamente para derribar esas barreras nacen las jornadas ‘Revolución digital senior: saber, hacer y compartir’, una iniciativa que se está desarrollando en distintas localidades de la provincia de Cáceres dentro del programa IA Amparo.
Estas jornadas pretenden demostrar que la tecnología no tiene por qué ser complicada ni ajena a la vida de las personas mayores. Al contrario, bien acompañada, puede convertirse en una herramienta que refuerce la autonomía, favorezca las relaciones sociales y ayude a mantenerse activo y conectado con el entorno.
Práctico y cercano
El planteamiento de la jornada es eminentemente práctico y cercano. No se trata de grandes discursos tecnológicos, sino de aprender paso a paso, resolver dudas sin prisa y compartir experiencias con otras personas que se encuentran en situaciones similares. La idea central es sencilla: cuando el aprendizaje es colectivo, se gana confianza y se normalizan las dudas.
A lo largo del día, los participantes abordan cuestiones muy concretas relacionadas con el uso cotidiano de la tecnología. Las ponencias y charlas tratan desde la relación entre longevidad y tecnología hasta aspectos prácticos como elegir dispositivos digitales, detectar bulos en Internet o aprender a protegerse frente a fraudes y estafas online. También se abordan ejemplos reales de personas que han incorporado la tecnología a su vida diaria y se reflexiona sobre el futuro de la asistencia tecnológica, incluidos los robots de apoyo.
Superar el miedo a la tecnología
El objetivo no es solo enseñar a utilizar herramientas digitales, sino también superar el miedo a la tecnología y fomentar la curiosidad digital. De hecho, muchas de las barreras que detectan los responsables del programa tienen que ver con el temor a equivocarse o “tocar algo y estropear el dispositivo”, una sensación común entre quienes no han crecido en la era digital.
Las primeras jornadas se han celebrado en Salorino, Malpartida de Plasencia y Pinofranqueado, con un programa que combina formación, testimonios y espacios de conversación entre los asistentes.
Estas actividades forman parte del programa IA Amparo, impulsado por la Diputación de Cáceres y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro de la convocatoria Reto Rural Digital. El proyecto nace para responder a varios desafíos del territorio, entre ellos la brecha digital, el envejecimiento de la población rural o la soledad no deseada.
Con iniciativas como esta, la tecnología deja de verse como un obstáculo y empieza a convertirse en una aliada para vivir con más autonomía, participar en la vida social del pueblo y seguir aprendiendo a cualquier edad.
Revolución Digital Senior:
SALORINO: 31 enero
MALPARTIDA DE PLASENCIA: 7 febrero
PINOFRANQUEADO: 21 febrero
MALPARTIDA DE PLASENCIA: 14 marzo
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
- Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- Reformar una vivienda en Cáceres: entre licencias, convivencia y presupuesto