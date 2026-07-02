Patricia del Amo: "La confianza y las personas son el mayor activo de una empresa"

Hay historias que nacen de una oportunidad. Y otras, de una convicción.

La de Patricia del Amo empezó hace veinte años, cuando trabajaba junto a su socio y marido en Alotrolado MTB, una plataforma especializada en ciclismo de montaña extremo que colaboraba con algunas de las principales marcas nacionales e internacionales del sector.

Habían conseguido posicionarse trabajando para fabricantes de primer nivel, desarrollando contenidos, organizando eventos y diseñando estrategias de marketing. Sin embargo, había una pregunta que se repetía una y otra vez.

—¿Dónde estáis? ¿Madrid o Barcelona?

—No. Estamos en Cáceres.

"Aquella pregunta me molestaba. Parecía que las cosas importantes solo podían hacerse desde determinados lugares. Y pensé que ya era hora de demostrar que desde Extremadura también podíamos crear proyectos de primer nivel".

Con dieciséis años de experiencia como secretaria de dirección y de presidencia en distintos grupos empresariales, Patricia conocía bien las preocupaciones de quienes dirigen una empresa. Cuando la crisis de la construcción cambió su futuro profesional, decidió emprender.

Así nació Alotrolado Comunicación.

Hoy la agencia acompaña a profesionales, empresas, instituciones y territorios, sin hacer distinciones por tamaño.

Patricia del Amo, junto a su socio, en la oficina de Alotrolado Comunicación. / EL PERIÓDICO

"Siempre he defendido que el marketing no debería ser un privilegio reservado a las grandes empresas. Cualquier proyecto merece la oportunidad de descubrir su valor y comunicarlo con honestidad, tenga dos personas o dos mil".

Cerca del 95 % de sus clientes son extremeños. No es casualidad.

"Estoy profundamente orgullosa de trabajar para mi tierra. Tenemos empresas extraordinarias, profesionales con muchísimo talento y territorios con un potencial enorme. Si desde nuestro trabajo podemos contribuir a que sean más competitivos, estaremos cumpliendo nuestra misión".

Su forma de entender la comunicación parte de una idea muy clara.

"La confianza y las personas son el mayor activo que puede tener una empresa. Yo no utilizo la comunicación para vender más. La utilizo para generar confianza. Y cuando existe confianza, las ventas llegan como consecuencia".

Esa filosofía también determina la manera en la que Alotrolado elige a sus clientes.

"Nunca hemos querido trabajar con cualquiera. Nos gusta rodearnos de personas comprometidas que quieran construir, revisar, mejorar y crecer con nosotros. Cuando ambas partes creen en el proyecto, deja de haber un cliente y una agencia. Solo queda un equipo".

Patricia reconoce que nunca ha querido vender humo ni prometer resultados imposibles.

"He preferido construir relaciones de confianza, aunque eso significara crecer más despacio. Con el tiempo he comprobado que la coherencia también es una estrategia empresarial".

Su implicación con el tejido empresarial extremeño va más allá de la agencia. Es mentora de proyectos de emprendimiento, presidenta de un grupo BNI en Cáceres y vicepresidenta de La Lupe, la primera asociación de profesionales del marketing, la comunicación y la publicidad de Extremadura.

"Siempre he creído que en Extremadura no nos falta talento. Lo que muchas veces nos ha faltado es creer un poco más en él y hacerlo visible. El talento no crece cuando compite, sino cuando se comparte".

Con ese espíritu nació La Lupe. Fruto de ese trabajo conjunto, Cáceres acogerá en 2027 la primera edición de los Premios Extremeños de Marketing, Comunicación y Publicidad.

Patricia también defiende que las empresas deben devolver a la sociedad parte de lo que reciben. Por eso Alotrolado colabora con distintas entidades sociales y participa en iniciativas con impacto positivo.

Mirando al futuro, tiene claro que la tecnología seguirá transformando la manera de trabajar, pero no aquello que realmente mueve a las personas.

"La inteligencia artificial seguirá evolucionando. Cambiarán las herramientas y las plataformas. Pero las personas no cambiaremos tanto. Seguiremos emocionándonos exactamente igual. La verdadera innovación consiste en demostrar que la comunicación puede ser rentable sin dejar de ser humana; que una empresa puede crecer sin renunciar a sus valores y que el éxito tiene tanto que ver con el impacto que dejamos en las personas como con los resultados económicos".

Doce años después de aquella pregunta sobre Madrid o Barcelona, Patricia del Amo sigue respondiendo exactamente igual.

La diferencia es que ahora cada vez son más quienes saben que, desde Extremadura, también se hacen cosas extraordinarias.