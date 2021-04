Julia Chamorro Silgado - Cáceres

Que el humor es necesario para nuestras vidas, sin duda es cierto. Pero no pienso lo mismo de la ironía y mucho menos del humor negro. Por eso, en estos días, en los que todo parece «ridiculizable», creo que es vital reivindicar la seriedad en las cosas importantes.

En estos tiempos en que las redes sociales lo han cambiado todo, y parece que todo vale, creo que deberíamos reflexionar sobre si para defender las ideas cualquier recurso es aceptable. Yo creo que yo, no todo vale, no vale ridiculizar a las personas, no vale la pérdida de respeto, y por supuesto, no vale la mala educación. Porque las formas son importantes, y cuando estas se pierden, pierden valor las ideas y también quien las defiende.

En esta sociedad de libertad, en la que tenemos la suerte de convivir, defender estos valores debería ser una prioridad. El respecto a los demás y sus ideas, máxime si entendemos que nadie está en posesión de la «verdad absoluta» (la edad y la experiencia nos enseña que eso no existe), debe ser imprescindible.

Y para ello, no hay nada que se haga más necesario que escuchar a los demás, sobre todo a los que piensan diferente, sin reservas, sin cinismos.

Intentar comprender sus argumentos y también sus motivaciones, sin duda nos hará más sabios; pero es que además nos pueden ser muy útil, aunque sólo sea para ratificarnos en las mismas posiciones.

En resumen: el respeto, la capacidad de dialogar y empatizar, tratar con seriedad los temas serios, y sin duda alguna la buena educación, deberían ser valores no cuestionables.