El artista Rauw Alejandro prepara ya el lanzamiento de su próximo disco, 'Playa Saturno', este viernes, y ha sorprendido a sus seguidores tras anunciar las canciones que formarán parte del proyecto. Y es que entre las colaboraciones del nuevo álbum destaca un nombre totalmente inesperado: Miguel Bosé.

El intérprete ha compartido este jueves el 'tracklist' de su próximo trabajo y ha destacado su unión con el cantante de 'Amante bandido' en la canción 'Si te pegas'. Podría tratarse de un tema de reguetón, género con el que Bosé experimentará por primera vez, ya que el puertorriqueño ha informado de que el disco estará dedicado a este estilo.

"Todavía sigo por 'Saturno', un álbum que es muy especial para mi, donde pude experimentar y jugar con otros sonidos musicales, proyecto que también me ha permitido girar el mundo entero. Pero mientras giraba no dejaba de pensar en el verano, estación que guarda muchos de mis recuerdos y aventuras cerquita de la playa en Puerto Rico, donde la música siempre me acompañó en todas estas vivencias", ha escrito el artista de 'Todo de ti' en sus redes sociales.

Disco de reguetón

Echar de menos a sus familiares y amigos le inspiró y decidió hacer un disco: "Estando lejos de casa realmente es como si viviera en Saturno, me llené de nostalgia, y con cero tiempo decidí hacer este álbum para todos los fans del reggaeton clásico y moderno. Especialmente para mi gente de Puerto Rico".

El nuevo álbum tendrá 14 canciones y también contará con temas junto a Bizarrap --su ya estrenada 'Baby Hello'--, Junior H, Ñejo & Dalmata, Jowell & Randy e Ivy Queen.