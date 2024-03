Muere el actor Louis Gossett Jr, ganador de un Oscar como secundario por 'Oficial y caballero'

El intérprete estadounidense Louis Gossett Jr., el primer afroamericano en ganar un Oscar a mejor actor secundario, falleció a los 87 años en California (Estados Unidos),según informaron este sábado sus familiares.

El actor, también ganador de un premio Emmy, falleció en Santa Mónica la mañana del viernes, por causas que no han sido dadas a conocer por la familia, aunqueel propio Gossett anunció en 2010 que padecia cáncer de próstata.

"Con nuestro más profundo pesar confirmamos que nuestro querido padre falleció esta mañana. Nos gustaría agradecer a todos por sus condolencias en estos momentos. Por favor, respeten la privacidad de la familia durante este momento difícil", señala una declaración difundida por el publicista del intérprete.

Gossett se llevó un premio de la Academia por el rol de instructor de la Marina Emil Foley en la película 'Oficial y caballero' (1982) y en la que compartió créditos con Richard Gere.

Cuando recogió este premio, con 46 años de edad, fue el primer intérprete afroamericano en ganar en la categoría a mejor secundario, y el tercero en general después de Hattie McDaniel y Sidney Poitier.

Previamente, el intérprete se había alzado con un premio Emmy por Fiddler, un esclavo en una plantación de Virginia del siglo XVIII y que ejercía de mentor en la miniserie televisiva de 1977 'Raíces'.

Nacido en 1936 en Brooklyn, Nueva York, Louis Cameron Gossett Jr. hizo su debut en Broadway con 17 años y cuando aún era un estudiante de secundaria.

Su primera aparición en la gran pantalla fue en 1961, en la cinta 'Un lunar en el sol', junto a Sidney Poitier y Ruby Dee, si bien por esos años prosiguió su andadura en los escenarios de Broadway, con obras como 'Tambourines to Glory' y 'The Zulu and the Zayda', entre otras.

Entre su filmografía destacan títulos como 'El casero' (1970), 'Abismo' (1977) y más recientemente, 'Al otro lado del paraíso' (1994).

Fue además un rostro recurrente en la pequeña pantalla, donde apareció en más de un centenar de series, incluida 'Gideon Oliver' (1989), que protagonizó con el rol con el que se titula la producción, así como en incontables películas para televisión.

El año pasado se le vio en la película 'El color púrpura', adaptación del musical de Broadway.