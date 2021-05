Miguel Benavides, del Extremadura Ecopilas, ha acabado en quinta posición del Internacional XCO Marrazes, prueba de la Copa de Portugal de BTT olímpico a la que acudió en busca de punto para el calendario internacional UCI.

El pacense Benavides realizó una buena carrera y ha regresado satisfecho con esa quinta plaza, aunque se lamenta de no haber podido subir al podio final tras realizar una importante remontada a la que se tuvo que dedicar desde el banderazo de salida si quería lograr su objetivo final.

"En una carrera de estas características es muy importante tener una buena posición de salida. Si delante tuya tienes más de cien corredores, muchos de ellos realmente buenos, a la hora de poder luchar por un podio es tremendamente complicado pero me ha faltado poco para lograrlo. Regreso satisfecho porque me he encontrado muy bien de cara a lo que nos viene en breve y hemos logrado sumar puntos UCI", comenta el extremeño.