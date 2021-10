«Me llamó Rai en verano y no me arrepiento de haber aceptado la propuesta. Estoy feliz dentro de un gran vestuario, en el que somos todos amigos y eso se nota en el campo». Sergio Gómez Fernández, ‘Sergio Gómez’ (Jaraíz de la Vera, 25 de febrero de 1990) responde desde su localidad natal, donde reside, horas antes del entrenamiento del Coria de otro lunes en la espectacular trayectoria del club extremeño, segundo en la Segunda RFEF tras vencer 0-1 al Panadería Pulido San Mateo canario el domingo (0-1).

«Son 45 minutos hasta Coria. Es lo que peor llevo, los viajes», agrega el futbolista, amparado en su familia y en el balón que con tanto virtuosismo maneja su zurda. Pero para el ‘cerebro’ de la revelación de la categoría recién estrenada merece la pena haber dado el paso adelante y el sacrificio que suponen los desplazamientos. Ha decidido quedarse a vivir en Jaraíz para arropar a su madre tras la muerte de su padre, acontecida hace cuatro meses. «Era joven aún», lamenta. Sergio Gómez está homenajeando a su progenitor de la mejor manera: liderando al Coria a ser el equipo revelación y causando sensación con su zurda en cada encuentro.

El 10 celeste ha sido unánimemente alabado durante los últimos siete años como uno de los mejores jugadores de la Tercera extremeña. «Estaba trabajando aquí también, en el tabaco y el pimentón, y la verdad es que estaba agusto en el Moralo porque me han tratado muy bien siempre. Además, yo soy muy familiar», responde cuando se le cuestiona sobre por qué no se ha marchado a otro sitio antes para relanzar su carrera. Su novia, Miriam, le apoya extraordinariamente en el día a día. «La quiero muchísimo; es muy importante para mí», argumenta para ensalzar su mayor respaldo en el día a día, complemento perfecto en su otro yo: el de jugador de fútbol.

Y es que Sergio reivindica la figura del jugador extremeño. «Aquí hay muchísimo nivel; no digo que los que lleguen de fuera cada año sean malos, pero es verdad que aquí los hay muy buenos y que eso hay que decirlo». Y cita, en su entorno actual más cercano, a varios ejemplos entre sus compañeros: Fernando Pino, Juanjo Chavalés, Pablo Platero, Rubén Alegre, Pedro Toro, Carlos García, «los dos porteros, que son muy buenos», Diego Mirón y Alex Hernández…

El ejemplo

Recuerda que hasta en lo económico puede salir bien la apuesta «porque de fuera suelen costar más» y el rendimiento no tiene por qué ser superior al futbolista de la tierra. El Coria ha recurrido a este planteamiento y los resultados son evidentes. «No, no, claro que nunca lo hubiéramos imaginado estar ahí», asume en cualquier caso. Y es que estar ahora a la estela del Córdoba era, recalca, «impensable».

El reto ahora es seguir disfrutando de una temporada excelente. «Nos están tratando fenomenalmente», dice sobre la directiva que dirige ‘Lely’ Gutiérrez y su entorno. «De momento estamos todos divirtiéndonos», agrega, apuntando también que el club tiene que conseguir primero el objetivo de la permanencia para después pensar en otros logros.

Sergio Gómez también ensalza a su entrenador («es increíble el trabajo que está haciendo, no me esperaba que fuera tan bueno», dice sobre Rai), pese a que este domingo no haya sido titular en el partido ante el Panadería Pulido San Mateo canario. «Supongo que no jugaríamos de inicio por las características del rival, de mucho choque», y pone como ejemplo que otro hasta ahora fijo, Santi Luque, tampoco fuera de la partida. Y el plan salió bien: el propio Sergio inició la jugada que acabó con el gol de Fernando Pino.

Ya están olvidadoslos problemas de rodilla que le lastraron la pasada temporada tras el trabajo realizado en verano con la supervisión del preparador físico, José Carlos Ponce, y el fisioterapeuta, Íñigo Sarratea. Sergio Gómez es él allá donde esté:un futbolista diferencial que ejerce de brújula en el Coria.