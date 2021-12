Desprende ilusión cuando habla de su Coria. Cercano, natural, Aurelio Gutiérrez, 'Lely' (13-8-1972), es uno de los presidentes más longevos del fútbol extremeño tras once años de dedicación al club celeste, la revelación en la nueva Segunda RFEF, un equipo que ha conseguido enganchar a toda la localidad. Y aunque no se permite despegar los pies del suelo («la permanencia es el objetivo», repite en varias ocasiones), no limita sus sueños y se ilusiona con un Coria peleando en el horizonte por un nuevo ascenso de categoría. Los números de la primera vuelta lo sitúan ahí al equipo de Rai, del que reconoce ´Lely' que ya ha intentado que renueve.

Empezó casi de broma y ya lleva 11 años como presidente del Coria. ¿Por qué tanto tiempo?

Intenté en este tiempo, al cumplir mi octavo año en el cargo, dejar la presidencia. Fue tras la eliminación en el playoff de ascenso ante el Villarrubia. Aquel año me tenían que operar, ya que me salió un bultito en el tiroides. Estaba un poco desanimado. Me animó a seguir mi hija, que entonces tenía 16 años. En Villarrubia se me abrazó llorando y me dijo:‘Papá, por favor, no lo dejes’. Y en realidad, no lo dejé ni lo dejo por el apoyo que tengo en casa, por mi mujer, mi hijo y mi hija. Me acompañan siempre, este año también cuando vamos a Canarias. Estoy muy feliz con esto y mientras tenga su respaldo y de la mayoría de la junta directiva no tengo prisa en irme, siempre que las cosas vayan bien y la gente esté contenta. Se hacen las cosas con mucho agrado de esta manera.

¿Esperaba estos resultados?

Evidentemente no. El equipo que se había hecho en verano nos gustaba, pero no pensábamos que podríamos estar ahí arriba. Creíamos que podíamos estar en la zona media de la tabla. Nos está sorprendiendo a todos.

¿Cuál es la clave de la temporada?

Todo influye. Lo primero es que hay un buen grupo. Lo segundo es que el entrenador y el cuerpo técnico tienen muy enchufados a los jugadores. Yo que los veo en el día a día puedo decir que hay un rollo muy bueno. Además, analizándolo, el equipo no es cojo. Anda bien, tiene muchísima calidad.

A estas alturas, ¿con qué se puede soñar?

Yo digo la verdad: ahora mismo con la permanencia, con salvarnos. Enseguida te ilusionas y miras para arriba, pero también pierdes en Tamaraceite y dices:‘Ahora se cruzan un poco los cables, perdemos un par de partidos y nos vamos a la zona media y estamos a 12 puntos del descenso...’. Una vez que tengamos la salvación lo que llegue llegará, pero esto de la permanencia es lo primero.

¿Qué ‘pero’ le pone a la temporada?

No se me ocurre ninguno. En verano fue un poco triste y jodido lo que ocurrió, y personalmente me ha influido mucho. Pero no quiero entrar en ello, no. Es un tema muy complicado.

¿A qué puede aspirar realmente el Coria?

Con el equipo que hay me ilusiono mucho y creo que hay posibilidades de meternos en promoción. Una vez vistos todos los equipos, si nos respetan las lesiones y todo sigue con el rollo que tenemos ahora, y los refuerzos que tendremos, creo que tendremos posibilidades de meternos arriba, entre los cinco primeros. Siempre, lo recuerdo, que hayamos conseguido la salvación.

¿Habrá alguna salida más de jugadores?

No se descarta, pero no está pensado, veremos a ver qué viene y qué hay en el mercado.

¿Ha respondido Coria a lo que se esperaba?

Sí, sí. Tener mil socios es muchísimo. Yo lo comparo con Cáceres, que mete 1200-1300 personas, está bien. Somos 13.000 habitantes en Coria. Gente que no has visto en la puñetera vida en el fútbol diciéndote: ‘Hazme socio’ o comprando la camiseta del equipo... Todos los años hacemos camisetas para vender, y siempre son 40-50. Este año hemos pasado de las 150. Mi mujer tiene una tienda de perfumería y complementos y yo tengo una sección aparte con las camisetas. Todos los días se venden un par de ellas. Es una pasada.Además, estamos llevando gente a todos los partidos de fuera. En Canarias, el otro día, además de mi familia, había 15-20 personas más. Yen el partido en Lepe, 40-50 personas, después en Vélez había 30. En Córdoba habrá también mucha gente.

¿Qué le está pareciendo la categoría?

No es quizá lo fuerte que era antes la Segunda B, pero tampoco la Tercera. Exceptuando al Córdoba, que me pareció muy superior a nosotros, aunque nos marcaran en la primera jugada, lo veo todo muy parejo. Quizá los extremeños los vea por encima del resto.

¿Renovaría a Rai ya? ¿Se ha planteado el tema?

Ya se ha planteado, sí. Rara es la semana que no se lo digo: ¿vamos a renovar ya, no? Bueno, vamos a salvarnos y después se verá. Cuando se le renovó tras el ascenso, nos sentamos en esta misma mesa y nos dijo lo que quería. Se aprovechó un poquillo de la situación (por el ascenso), jeje, y dijimos:‘venga, palante’. Si no está ya renovado es porque él ha dicho que hasta que no esté el equipo salvado no se hablaría.

De los jugadores, ¿cuál es el que más le está sorprendiendo?

No destacaría a ninguno, pero de todos los que han venido su profesionalidad. No tiene nada que ver con lo que habíamos visto:son chavales jóvenes que se cuidan un montón: con el tema de salir no los ves por ahí, solamente por la mañana desayunando en un bar céntrico. Les pides colaboración y lo hacen, por ejemplo para ir a los colegios. La disposición es total.

Tras el partido ante el Tamaraceite, Rai sí se enfadó y así lo expresó después.

Pues lo mismo que dijo en la rueda de prensa lo dijo en el vestuario. Nunca le había visto así. No quiere que la gente se relaje y sí que estén enchufados, que sigamos siendo humildes y trabajadores.

¿Cuál es su quiniela para los equipos extremeños?

Arriba estarán Cacereño y Villanovense, entre los cinco primeros. El Montijo va a estar muy cerca. El Don Benito se va a salvar y el Mérida, pese a los problemas, va a estar también ahí, aunque si nosotros y el Ceuta nos metemos entre los cinco no va a tener sitio, jaja.