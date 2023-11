Jorge Campillo: «Esta ha sido la temporada en la que mejor he jugado, con seguridad»

Jorge Campillo Íñiguez (Cáceres, 1 de junio de 1986) acaba de firmar su mejor año en el DP World Tour, antiguamente conocido como Circuito Europeo. Su decimosexto lugar, incluyendo el título en el Abierto de Kenia, le ha otorgado la tarjeta del PGA Tour norteamericano, aunque él mismo reconoce que esto no supondrá, al menos por ahora, un giro en su carrera. Está permanentemente entre los cinco mejores golfistas españoles, pero es, quizás, el deportista más infravalorado de Extremadura. Esto es lo que cuenta en plan balance/reflexión de vuelta a su ciudad natal.

¿De acuerdo con que ha sido la mejor temporada de su vida?

La mejor manera de medirlo es el ranking en el circuito que disputas y en este caso nunca lo he hecho mejor que ahora. Sí que fui una vez el vigésimo. También he estado el 99º del mundo y ahora soy el 106º. Sí que es el año en el que mejor he jugado, con seguridad.

¿En el golf jugar bien equivale a mejores resultados?

Un poco, pero también puede darse que juegas bien y no tienes resultados a la altura. No es muy habitual, pero puede ocurrir.

¿Qué ha pasado para que hace dos años acabase el 86º del ranking y ahora el 16º?

Así es el golf. Si haces un mal año, te hundes un poco. Pero es cierto que algo ha cambiado en mi caso: tengo un entrenador inglés nuevo que se llama Liam James. Estoy con él desde septiembre de 2021. Es un fenómeno, o a mí me lo parece. Hay un dato: desde que estoy con él he jugado 65 torneos y no he fallado dos cortes seguidos nunca, lo cual es muy difícil. Demuestra estabilidad.

¿Qué le aporta?

A lo mejor me dice tres tonterías a nivel técnico y me pongo a funcionar. Es curioso porque es más joven que yo, con 29 años, pero tiene mucha autoridad. Lo único malo es que es un poco desordenado con su agenda porque lleva a otros seis o siete jugadores. De hecho, perdí el torneo de Catar en el ‘playoff’ contra el finlandés Sami Valimaki, que también lo entrena él. No sé si Liam tiene preferencias por alguno.

¿Qué supone tener la tarjeta del PGA Tour?

Sobre todo es prestigio. No es una tarjeta que te dé acceso a los mejores torneos de los americanos, sino a un número determinado. Pero es algo que pueden decir muy pocos en España: Sergio García, Chema Olazábal, SeveBallesteros, Miguel Ángel Jiménez, Gonzalo Fernández-Castaño y por supuesto Jon Rahm. Pocos más.

¿Pero va a cambiar su planificación para la temporada que viene poder competir allí?

Algo sí. Jugaré algunos torneos para ver qué tal la experiencia y si soy capaz de hacerlo bien, pero aun así seguiré más aquí, en el DP World Tour, que es en Europa, Asia y África. Sinceramente, no sé qué beneficio tiene para el DPWorld Tour repartir diez tarjetas para el circuito americano, que es la competencia. Lo veo un negocio malísimo.

Alguna vez ha lamentado que en Extremadura no se valora exactamente lo que ha logrado...

Me da un poco igual. Sé que es importante lo que he conseguido, pero es comprensible porque la gente no sabe mucho de golf y no puede saber lo difícil que es.

Siempre se carga con el sambenito de que es un deporte elitista...

Es que no es verdad. Hay muchos campos públicos a los que tiene acceso casi cualquiera. Y aquí en Cáceres puede jugar en el Norba por 110 euros al mes una familia de cuatro personas. Eso no es elitista. Un gimnasio para cuatro vale más que eso.

En todo caso no es lo mismo que ser golfista profesional con el sacrificio que supone...

Estoy 28 o 30 semanas fuera de casa al año, seis o siete meses en total. Estoy acostumbrado porque llevo toda la vida haciendo esto. Es más: no sé cómo llevaría estar todo el tiempo aquí.

Ya es todo un veterano en el DP World Tour...

No me siento así, pero diría que solo son mayores que yo un 30 o un 35 por ciento de los jugadores. Para mí no es una novedad año a año porque casi todos los torneos se repiten y no tienes el impulso ya de conocer los sitios donde se disputan.

¿Qué es lo más difícil, entrenar o mantenerse centrado?

Prefiero competir que entrenar. En el golf ningún día es igual que el siguiente. Siempre hay algo que... Eso es lo complicado. Para ganar un torneo tienes que jugar muy bien los cuatro días y que nadie lo haga mejor. Y ese punto de suerte, claro.

¿En qué piensa entre hoyo y hoyo?

Lo suyo es pensar en golf solamente el minuto antes de que le vayas a dar a bola. Es imposible estar centrado todas esas horas y está bien hablar de otras cosas con el compañero que te ha tocado, aunque yo no soy muy hablador, la verdad. La diferencia con el fútbol o el baloncesto es que cuando se falla un tiro y no te da tiempo a lamentarte porque pasan más cosas a continuación. En el golf, desde que lo fallas a que vuelves a golpear tienes cuatro o cinco minutos para darle vueltas. Por eso es tan importante lo mental.

¿Fue una decepción quedarse fuera de la Ryder Cup?

No, en absoluto. Hubo opciones y de hecho por primera vez me llamó el capitán de Europa, Luke Donald, para decirme que me había tenido en cuenta, pero que finalmente no había entrado. Es un orgullo. Ojalá la próxima llamada sea para decirme que voy. Lo peor del año ha sido el Abierto Británico. Hice un ridículo lamentable tras llegar jugando bastante bien. No pasé el corte con +14.

Algo le pasa con los ‘grandes’...

Cierto. He jugado nueve y nunca he pasado el corte. No lo entiendo porque, aunque haya más calidad en los rivales, si juego a mi nivel debo pasar y no lo he hecho.

¿Estará en los Juegos de París?

Tengo mis posibilidades si juego bien. Estoy para meterme con la proyección que tengo en el ranking. Fui a Tokio en 2021 y fue bonito, pero también desagradable porque me avisaron con muy poco tiempo de margen y jugué después de todo un día viajando.

¿Qué hace un golfista profesional en vacaciones?

Intentaré ir al gimnasio estos días, pero en diez o quince días estaré otra vez entrenando porque si no pierdes la forma, te oxidas.