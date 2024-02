Badajoz tiene nuevos ídolos: el BCB, el equipo con más apoyo

El BCB sigue pulverizando récords esta temporada en Liga EBA. Amén del paréntesis del sábado de Carnaval, cuando en la capital pacense se habían echado a la calle para celebrar su gran fiesta, y la afluencia fue mucho más testimonial, lo cierto es que se han convertido en el equipo de Badajoz que más apoyo tiene en la grada durante sus partidos. Este pasado sábado, en el duelo ante el Ática Sevilla, el club registró una entrada de 2.800 seguidores en La Granadilla, un récord hasta el momento y un dato que supera incluso a partidos de fútbol disputados a escasos metros de esta ubicación durante el mes de febrero.

El equipo presidido por Antonio Correa se encuentra aún lejos de la élite, pero ello no le ha impedido conseguir una conexión muy singular con el público pacense. Ahora mismo están peleando por entrar en la zona noble de la clasificación en el Grupo D-B de Liga EBA, cuarto escalafón del baloncesto nacional, en un proyecto en el que se asegura que se prioriza cuidar la cantera antes que coleccionar estrellas con las que concatenar ascensos.

No obstante, sea por este gran dato en las gradas o no, el Vítaly La Mar BCB ya cuenta con seis triunfos logrados de forma consecutiva, otro récord de la presente campaña. A priori, tienen complicado que les dé tiempo poder pelear por el ascenso, pero su buen hacer a la hora de vender su proyecto, unido a su gran estado de forma, le está ayudando a acercarse a un objetivo que hace no mucho tiempo parecía algo descabellado: lograr reunir a 3.000 fieles en la grada.