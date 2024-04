Sillero y Lázaro sacan al Villanovense de un gran aprieto

3-CF VILLANOVENSE: Lázaro, Samu Hurtado (Cantarero, min. 71), Carlos Cano, Guille Campos, Manolillo, Mario González, Pajuelo, Fuentes (Luis Nicolás, min. 71), Bermu (Benji, min. 58), Isra Cano (Aday,min. 71), Adi (Sillero, min. 36). 3-UD SAN FERNANDO: David Ramírez, Brian Velázquez, Stephane, Jeremi (Farías, min. 66), Juan Rodríguez, Kiliam, Galván, Ribalta, Aythami, Ojeda, Pipe (Adrián, min. 46). GOLES: 0-1 Galván (min. 7), 1-1 Mario González (min. 21), 2-1 Sillero (min. 45), 3-1 Sillero (min. 61), 3-2 Adrián (min. 85), 3-3 Galván (min. 87). ÁRBITRO: Fernández Cintas (colegio andaluz). Amonestó al local Sillero y a los visitantes Pipe, Juan Rodríguez y Aythami. INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la trigésimo tercera jornada de liga disputado en el Municipal Villanovense ante la presencia de 800 aficionados.

Esperpéntico. No puede catalogarse de otra manera lo visto este domingo en el Municipal Villanovense en la que, a priori, debería ser la última cita que el conjunto serón disputa en casa ante su afición. Si la tónica dominante del curso ha sido un Villanovense impredecible, capaz de lo mejor y lo peor, ambas conjugaron en un mismo cóctel en el momento menos indicado. Ante el San Fernando, los de Gus desaprovecharon una renta de 3-1 para acabar empatando y, de paso, rezando a San Lázaro porque gracias a las paradas del portero del cuadro serón el castigo no fue peor. Vamos, que el empate al final lo dieron por bueno después de tener al equipo rival en la lona y casi descendido.

No fue brillante la primera parte del Villanovense, pero sí efectiva. De hecho, con apenas algunos acercamientos pudo irse con victoria al descanso. Desde el inicio se vio a un cuadro de Gus con ganas de ir hacia adelante en busca de la victoria, pero el efecto efervescente del comienzo se diluyó demasiado pronto para los intereses de los locales. De hecho, los canarios también dejaron patente desde el principio que habían venido a Villanueva a intentar seguir con vida en la categoría, algo que demostraron cuando se adelantaron en el marcador sin que hubieran transcurrido aún los primeros diez minutos de partido. La primera ocasión del partido fue para adentro. A los canarios les bastó con una buena contra para encontrar el gol en un gran centro servido con maestría desde el costado zurdo. Fue Galván el que se impuso en el segundo palo a Manolillo para servir un remate inapelable para Lázaro.

El gol de los canarios dejó noqueados a los serones, cuya afición se empezó a inquietar e impacientar en la grada viendo que su equipo no daba demasiados síntomas de mejoría. Sin embargo, cuando peor parecía estar el Villanovense, Adi se sacó una jugada aislada para forzar un penalti clamoroso que el colegiado no dudó en pitar. Mario González, desde los 11 metros, no falló esta vez y puso las tablas en el marcador. Luego el San Fernando encadenó varios acercamientos de cierto peligro, pero los últimos minutos de la primera parte fueron para el Villanovense, momento que aprovechó Sillero para poner por delante a los suyos. El andaluz tocó lo justo un balón servido desde el costado para que el esférico acabara entrando en la portería para alegría de la parroquia serona.

Fuera de control

La segunda mitad comenzó casi como terminó la primera, con el Villanovense llevando el dominio y peso de las ocasiones. En este caso fue Sillero el que bien pudo haber matado antes el partido cuando remató a placer en el primer palo un gran servicio desde el costado, pero se topó con el portero. Luego, sin embargo, Galván avisó de las intenciones de los suyos con un lanzamiento de falta que acabó estrellándose en el larguero.

En esas, apareció de nuevo Sillero, esta vez para no perdonar y hacer el tercero con un gran remate de cabeza. El 3-1 hacía presagiar, con media hora por delante, un partido muy plácido para los de Gus ante un rival que se sabía descendido. Pues nada más lejos de la realidad. El Villanovense se desconectó y empezó a querer parecerse mucho más a un equipo de infantiles que a uno profesional. Los canarios, en sendas llegadas, empataron el partido a merced de los goles de Adrián y Galván. Pero es que si no llega a aparecer Lázaro en los minutos finales con dos paradas milagrosas el resultado bien podría haber sido otro.