"Abro la puerta a quien crea que el Cacereño da beneficios"

Cumple Carlos Ordóñez justo cinco años desde que asumió la presidencia del Cacereño este empresario que anima a subirse a su particular barco. Además, en esta entrevista revela que su primera opción para el banquillo es Julio Cobos.

Este miércoles 8 cumple exactamente cinco años como presidente del Cacereño. ¿Qué siente?

No recordaba el día exacto. Han pasado cinco años muy difíciles y que siguen siéndolo. Antes fue por el tema de las deudas del club y todo lo que había que sanear y en este año por la montaña rusa en lo deportivo. Se ha sufrido muchísimo, tanto directivos, como aficionados y como jugadores. Al final hemos acabado en un puesto digno para nuestro presupuesto.

¿Volvería a hacer lo mismo?

Depende cómo lo piense. Ha sido complicado. Entré con un patrocinio y después para ayudar al director general que había y no me suelo arrepentir de los pasos que doy, pero no me esperaba que fuera tan difícil en lo económico, en el tema de trabajo, en la organización… Estamos en una ciudad complicada en la que incluso cuesta encontrar gente para trabajar. Lo último ha sido que se fue el jardinero con su mujer a Barcelona y no he encontrado a nadie. Han pasado dos-tres personas, pero no tienen esa cualidad para ese trabajo y al final me toca a mí hacerlo. Llega un momento en el que te faltan horas. Echo de menos tener tiempo libre para la familia, para mi mujer y para divertirme, que soy joven.

¿Su balance de temporada?

Repito lo de lo de la montaña rusa. Ha sido todo muy cambiante: un partido excepcional, el siguiente desastroso… y todo muy difícil. De aquí para atrás se han hecho excelentes plantillas y se ha acertado, pero en este caso hay que reconocer que en la primera vuelta, no sé por qué motivo, no cuajaron ciertas posiciones. En el mercado de invierno, esto se ha remediado y se ha conseguido salvar la categoría y tener el premio de la Copa. Son melones cerrados cuando haces una plantilla. Y eso que Julio Cobos a todas esas piezas siempre ha sido capaz de sacarles lo mejor.

Lo del 5-0 al Numancia, ¿quiere decir que pueden haber luchado por más?

Como ha sido todo tan raro, con unos partidos tan distintos a los otros, en éste miramos para arriba. El equipo, una vez que se logró la permanencia, descargó la presión y ha empezado a verse lo mejor de cada uno. Es difícil la valoración.

¿Siente que su esfuerzo no ha sido reconocido?

Me quedo con las palabras de varios aficionados. La última ha sido una chica, que me dijo el domingo: «por favor, no nos dejes. Sigue». Me lo había dicho otra vez antes. Me emociono. Esto te hace sacar fuerzas de donde no las hay. Hay veces que no tengo fuerzas porque es un sacrificio muy grande llevar un club con una estructura tan pequeña como la nuestra.En otros campos hay tres-cuatro jardineros. Me quedo con las palabras de un 90 por ciento de los aficionados que me apoyan, siempre que, por el motivo equis, no le caigo bien porque les gustaría estar dentro y no están porque les he echado o porque no han hecho lo que creo que es lo mejor para el club. Siempre hay un tanto por ciento que me va a criticar. A mí, a ti, a todo el mundo. Me quedo con quien valora el trabajo.

¿Se siente defraudado en algo?

No. Esto es fútbol y no hay garantía de nada, hagas un presupuesto alto o bajo. Alguien decía que habíamos sido rácanos. Las piezas no han engranado pero no porque el presupuesto sea menor, que no lo es, ya que es mayor que el año pasado. El dinero no garantiza nada. ¿Defraudado? Me valora la gente que me conoce por mi trabajo y por el de mi equipo. Ahora el foco, desde lo del Real Madrid, es que me he comprado medio Cáceres. A alguno voy a tener que presentarle al dueño del Mastropiero. Parece ser que me lo he comprado. Algún día tendrá que venir alguien para que conozca al verdadero dueño, que no soy yo. Yo me he metido en negocios, algunos que no conoce la gente, y lo del Mastropiero es un alquiler como puedo tener un alquiler que puede tener una productividad. Como decía un aficionado, cuanto más ingresos tenga yo en mis empresas más podré apostar por el club. Si el club está vivo no es por los ingresos del Cacereño. Está vivo por lo que he apostado yo por el club desde mis empresas. Además, no lo digo yo, lo dijo el entrenador del Badajoz, Luis Oliver junior: ningún club de Segunda Federación para abajo da beneficios. Desde aquí digo públicamente: si algún aficionado cree que da beneficios, le abro la puerta de mi casa para que venga al 50 por ciento para recoger, pero para poner también. El año que viene el que quiera montarse en mi barco no le voy a regalar las acciones; simplemente tendrá los beneficios al 50 por ciento que da el Cacereño. Si tanto creen… ahora bien, cuando haya que poner 50.000 euros él va a poner 50.000 y yo los 50.000. Ahora que tenemos Copa y si viene otra vez el Madrid, que se lleve la mitad. Le brindo a todos esos aficionados que me critican que me he quedado con el dinero del Real Madrid y que me lo he gastado en locales de Cáceres la posibilidad de ese 50 por ciento.

¿Sigue abierto, pues, a que entre alguien para compartir accionariado?

Lo dije hace dos años en este periódico: estoy abierto a que llegue un compañero de viaje, tanto que piensan que estoy ganando en este club. Un aficionado dijo: “’el jardinero’ del Cacereño tiene el futuro resuelto”, pues que venga ese aficionado, que le voy a resolver el suyo también dándole ese 50 por ciento de todos los ingresos y gastos, a ver si hay apoyo. Falta el primer cacereño que venga a decirme que me compra un paquete de acciones. Nadie me ha preguntado precio. Si tan buen negocio es éste, que vengan, que yo soy muy accesible, que estoy en mi oficina y que me tomo cafés todos los días en el Vettonia. Soy fácil de localizar.

¿Renovará a Julio Cobos?

Es mi primera opción. Lo tengo clarísimo. Lo ha demostrado todos los años: un ascenso, dos ‘playoff’, tres-cuatro años seguidos con Copa. ¿Con qué entrenador ha vivido eso el Cacereño? No voy a decir que no haya mejores que Julio, pero a día de hoy para mí es el mejor que pueda tener el Cacereño. Habrá gente que le guste.

¿Pero se negocia ya con Cobos?

No. Ahora es momento de solucionar la temporada, reflexionar y tomarnos unos días de relax. Nos sentaremos. El lo dijo públicamente el otro día: siempre va a querer al Cacereño. Es normal que se le critique, como a mí, cuando las temporadas van mal. En Primera también ocurre, por ejemplo este año con el Barcelona.

El año pasado al primero que se renovó fue al director deportivo. ¿Ocurrirá este año lo mismo?

Nos vamos a sentar a hablar, al igual que con Julio. Evidentemente iremos por ese orden. Director deportivo y Julio, entre comillas, van de la mano.

¿Quiere decir que si sigue Cobos seguirá Bordallo?

Repito que nos vamos a sentar. Hay que hablar y meditar las cosas que hay que mejorar y corregir. Él está también el primero en renovar en tema dirección deportiva, igual que Julio como técnico.

¿Qué tendrán que hacer para que se queden más jugadores?

Esto es como cuando sales a tomarte algo y te gusta una chica. Tienes ganas de salir con ella, pero es ella la que tiene la última palabra. ¿O te han dicho todas que sí?... al final es cosa de dos. Me consta que los jugadores del año pasado se fueron contentísimos, algunos con lágrimas, y eso lo juro por mi hijo. Este año la unión ha sido brutal, una buena piña. Con algunos que he hablado, en un primer contacto, les he dicho que las puertas las tienen abiertas para quedarse y no me la ha cerrado. Pero si vienen de superior categoría… el año pasado se fueron algunos cobrando menos a Primera. Al final tienen que mirar por su porvenir.

Pero usted sabe que tiene difícil, por ejemplo, convencer a Emi…

Sabemos que es un pedazo de jugador, pero hay otros muy buenos quizá más escondidos.

-Pero le gustaría que no ocurriera lo mismo de otros años…

No depende de mí sólo. Me gustaría decir algo: si yo no hubiera puesto lo que he puesto en cubrir deudas de este club, seguramente las plantillas hubieran sido superiores. Y a lo mejor la del año pasado hubiera podido llegar a ese doble que le pagaban en otro sitio. Pero si pones y pones tienes que cubrir… al igual que lo del estadio, que es un lastre de 48 años que todos años se lleva entre 100 y 150.000 euros al año. Que con eso me traería un buen ‘9’, sin decir que los de este año sean malos.

¿Este año, tiene que haber un desajuste por las 26-27 fichas?

Eso la gente no lo ve. Soy una hormiguita, y me gusta siempre tener un as en la manga: este año no ha sido que hayamos cumplido en las fechas con los jugadores, pero siempre he hecho un esfuerzo.

