David Rocha no da pistas sobre su futuro en el Mérida

Una vez que el Mérida ha conseguido el objetivo de la salvación, se empieza a hablar en el entorno romano del futuro de cara a la próxima temporada en Primera Federación.

Se empieza a analizar qué futbolistas continuarían en la disciplina emeritense y comienzan a aparecer los primeros rumores de fichajes para el mercado veraniego. Pero, sobre todo, lo primero que se pregunta el aficionado es si David Rocha, el entrenador cacereño, va a seguir dirigiendo al equipo desde el banquillo.

En la comparecencia previa al encuentro de este sábado ante el Real Murcia en el Enrique Roca (19.00 horas), lo primero que quiso dejar claro el preparador es que “estamos enfocados en ganar los dos partidos que restan por respeto a los rivales y a la competición”, pero cuando se le preguntó si ya había podido hablar con Mark Heffernan, presidente y propietario del club, Rocha explicaba que “hablé con él el lunes y me dio la enhorabuena, la semana que viene hablaremos en persona, pero no hemos hablado nada del futuro”.

Cabe recordar que Rocha se retiró como futbolista en las filas del Mérida en diciembre del 2021. El club le ofreció entrar en la dirección deportiva, en la que estuvo esa media temporada que terminaría con el ascenso a Primera Federación con Juanma Barrero como entrenador. Con el mismo cuerpo técnico planificaría la campaña 22/23 y con la llegada de Rai Rosa la 23/24. El periplo de Rosa duró siete jornadas y mientras se elegía a un sustituto idóneo, el club confió en Rocha con el argumento de que era quien mejor conocía el plantel. La experiencia duró tres jornadas hasta que llegó Manel Ruano, quien dirigió al equipo durante seis partidos. Ante los malos resultados y las sensaciones que desprendía el conjunto, la entidad destituyó al técnico catalán y volvió a confiar en el que era hasta el momento el director deportivo, una función que dejó para centrarse en el banquillo.

¿Cuál será su función para la siguiente temporada? Rocha asegura que “no me he parado a pensar si director deportivo o entrenador, tampoco sé las intenciones que tiene el club, porque no es lo que yo quiera, una vez que el club me diga sus intenciones conmigo y dónde puedo encajar, luego ver qué intenciones hay”. Es decir, todavía no ha habido contactos entre las partes, aunque si el cacereño pudiera elegir, parece que le ha cogido gusto a estar al borde del campo. “Desgasta mucho más el banquillo que el despacho, pero es una adrenalina que gusta. Siempre me ha atraído y he hablado con los entrenadores que he tenido, pero entiendo que para esto hay que estar preparado y me ha venido casi de golpe,aunque por suerte y mucho trabajo, hemos sido capaz de sacarlo adelante”, asegura.

