El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha pedido el voto para Ayuso a los 200.000 extremeños que viven en Madrid. Según ha señalado esta mañana, "el 4 de mayo, España y Madrid se juega todo y, como ha dicho Ayuso, hay que elegir entre la realidad de la gestión o ensoñaciones políticas que sólo provocan ruina”. Para él, las elecciones de la Comunidad de Madrid "también nos importa a los extremeños, ya que Madrid puede seguir siendo un espacio de libertad y crecimiento o una sombra alargada del sanchismo".

"Más de 200.000 extremeños que viven en Madrid tienen una oportunidad única y pedimos que dejen claro, a través del voto, que Madrid debe seguir siendo tierra de libertad", ha sentenciado.

José Antonio Monago ha acompañado hoy a Isabel Díaz Ayuso en un almuerzo informativo en el Club Siglo XXI de Madrid. En este acto ha afirmado que desconoce si los sobres con las amenazas que han recibido varios dirigentes políticos "son ciertos o no", pero se ha mostrado convencida de que "desaparecerán" cuando se deje de hablar de ello. La candidata popular ha considerado que lo mejor es "no darle más importancia" a las cartas como hace ella porque, de lo contrario, "no dejaremos de ver cómo alguien se divierte desde distintos lugares para tener su minuto de gloria".

"Creo que al terror y a la violencia hay que darle oscuridad", ha sostenido la mandataria, y ha rechazado crear "un efecto contagio" y transmitir "una sensación de inseguridad que no representa a la sociedad española y nuestro país".

"Los sobres no sé si son ciertos o no, lo que sí sé es que no voy a hablar de ello", ha concluido.