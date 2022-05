Podemos justifica la ausencia de sus ministros en el acto organizado por el Gobierno para conmemorar el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y lo hace cargando contra el ala socialista del Ejecutivo, a la que acusa de haber "adjudicado a dedo" los 37 millones que costará la organización de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Madrid el 29 y 30 de junio.

Según publica este lunes El Periódico de España, los morados se refieren así al gasto de Exteriores e Interior para garantizar la seguridad del evento, al que acudirán medio centenar de delegaciones de Gobierno de distintos países, con la presencia de decenas de Jefe de Estados europeos. El operativo de seguridad para blindar la Cumbre, así como el alquiler de espacios en Ifema, unido a la intendencia y organización ha sido contratado sin seguirse el procedimiento ordinario de adjudicación, tal como publicó 20minutos.

Un extremo que Podemos ha arrojado a su aliado en Moncloa, defendiendo que la seguridad no los 37 millones deberían ser empleados "para contratar a más médicos o profesores públicos". "Podemos no va a asistir [a la cumbre] porque creemos que hay otras prioridades a esos 37 millones que va a costar y se han adjudicado a dedo", ha señalado Javier Sánchez Serna, portavoz del partido. Además, ha señalado que la cumbre "no va a beneficiar a un escenario de paz" y que su coste "se podría haber invertido mucho mejor en sanidad o educación pública".

El socio minoritario del Gobierno ha vuelto a reafirmarse en su postura antibelicista, censurando los objetivos de este encuentro e insistiendo en la organización de una "conferencia de paz" donde se sentaran Ucrania y Rusia para lograr un alto al fuego. "La mejor contribución que puede hacer nuestro país y los países europeos sería poner los cimientos para una conferencia de paz donde se sentaran las partes en conflicto"; ha señalado en la rueda de prensa habitual de los lunes.