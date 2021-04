No había esperanzas en obtener avances destacados, pero sí en tener algún tímido gesto de apertura: la hostelería confiaba en que la Consejería de Sanidad les permitiera llevar a cabo esta semana alguna ampliación de horarios o aforos y el sector turístico cruzaba los dedos para que la caída de la incidencia acumulada de casos de coronavirus en la región, diera un respiro a sus negocios el próximo fin de semana (puente en Madrid). Pero sin ninguna medida de flexibilidad para la hostelería y con el cierre perimetral prolongado ya definitivamente hasta el día 9 de mayo (cuando concluye el estado de alarma), ayer la sensación en ambos sectores era de «decepción» y también de «incertidumbre» ante el escenario que tendrán ante ellos desde el 10 de mayo.

«Pedimos un pequeño gesto y frente a eso nos hemos encontrado un inmovilismo que no está justificado en los datos, porque si lo que se quiere ser es cauto hasta el extremo, ¿por qué no esperar tres o cuatro meses?», señala a través de una nota el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado. El colectivo alerta de la complicada situación de una actividad que está «al límite o más allá de su capacidad de aguante» y reclama una hoja de ruta, «con medidas claras y una programación» que dé certezas al sector sobre su futuro.

En el colectivo de bares y restaurantes, Fexbares, confiaban en que esta semana se hubiera producido algún «tímido avance» , como paso previo a lo que pasará después del 9 de mayo: «hemos sido muy modestos en nuestras peticiones», valora Jose Parodi, portavoz de esta asociación. La propuesta era pasar del 40% al 60% el aforo en el interior de sus establecimientos («puesto que ahora se puede ventilar mejor que en el invierno») y que se ampliara en una hora el toque de queda (hasta la medianoche) para permitir el servicio de cenas. «Pedíamos asumir el mínimo riesgo de sumar una hora a nuestro horario, sabiendo que son espacios vigilados, para permitir un enorme beneficio un sector que lleva un año muy dañado y que ve que se le escapa la temporada. Con las cenas recuperamos el 50% de la actividad», recuerda el empresario.

La Coalición Extremeña de Asociaciones de Autónomos y Empresarios también exigió ayer a través de un comunicado medidas de flexibilización («puesto que la situación sanitaria ha mejorado ostensiblemente», puntualizan) o bien «se ayude o indemnice de forma rápida y total» a los afectados.

La extensión del cierre perimetral de forma definitiva hasta el 9 de mayo también ha supuesto un varapalo para el sector turístico, que albergaba alguna esperanza de que la mejora en los datos permitiera alguna medida de flexibilidad. «Puedo entender las explicaciones del consejero y valoro el reconocimiento que hace del sector, pero no basta con eso. Necesitamos un reconocimiento activo, medidas que sean ejecutables y no solo promesas, porque llevamos así un año», señaló la presidenta de la Federación de Asociaciones de Turismo Rural (Fextur), Victoria Bazaga.

Planificación

La empresaria reclamó ayer además en a la Junta en el consejo sectorial «un calendario comprometido, que vaya dando viabilidad a nuestros negocios y que garantice que nos van a prestar la ayuda que necesitamos». Además apunta que más allá del «jarro de agua fría» que supone perder también este puente, tienen muchas dudas sobre la reactivación a partir del día 9: «necesitamos un ocio ordenado, organizado y protegido como complemento del sector turístico», recuerda.

El presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex) Manuel Moreno, tenía pocas esperanzas de que se produjera algún avance, pero cree aun así que se debería haber agilizado más la planificación del escenario tras el estado de alarma: «las mesas de trabajo de las que se habla ahora para el turismo y la hostelería deberían estar constituidas hace dos semanas para adelantarnos a la situación porque no nos podemos permitir seguir cerrados. Los restaurantes no pueden seguir sin las cenas y los hoteles no pueden seguir sin trabajar».