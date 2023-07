Ana Paredes llega al Club Deportivo Leganés con gran ilusión por conseguir los objetivos marcados. La emeritense (26/09/1987) posee una gran experiencia en el fútbol femenino tanto como jugadora, durante 16 años, 3 de ellos en Primera División, como entrenadora, consiguiendo diferentes ascensos con la AD Mérida Femenino como primera entrenadora, o con el CD Badajoz Femenino acompañando a Daniel Sánchez.

Paredes sale por primera vez de la región enfrentándose a dos retos: la dirección del fútbol femenino del Leganés y hacer una buena competición como entrenadora del senior en Primera División Autonómica. Esta oferta le llega tras estudiar el Máster en Iniciación y Rendimiento Deportivo. La propuesta de un club tan profesional como el de los pepineros era irrechazable para la entrenadora que abandona la región con tristeza por la situación que actualmente está sufriendo el fútbol femenino en Extremadura. Paredes cree que, «Extremadura se está quedando huérfana y cada vez hay menos figuras que apuesten y peleen por el fútbol femenino».

Lo que parecía el boom del fútbol femenino extremeño con el auge de equipos como el CD Badajoz o el Santa Teresa CD, se queda en nada para las futbolistas que dieron todo por su club haciendo lo que más les gustaba: jugar al fútbol. Para Paredes, lo peor de todo es que la solución no depende de si las jugadoras ascienden o consiguen los objetivos marcados por el club. «Si de alguien depende es de los dirigentes del club. De lo que ellos piensen, de los valores que tengan, del dinero que reciban de patrocinadores y entidades públicas, etc. Actualmente da rabia ver cómo el 100% de las subvenciones de las arcas públicas van destinadas al fútbol masculino», lamenta la entrenadora.

Paredes cuenta que las jugadoras han tenido que buscar otra alternativa de ocio para entretenerse cuando lo que de verdad les gusta es jugar al fútbol. «Hemos tardado muchos años en reconstruir esto poco a poco y en los últimos años Extremadura está perdiendo muchísimas jugadoras de calidad», cuenta a este diario.

A pesar de recibir varias ofertas para entrenar a equipos masculinos, Paredes prefiere seguir entrenando a mujeres. «Si no apuesto yo por ellas, quién lo va a hacer. La lucha que yo hago creo que no la hace un hombre». Para la entrenadora, no hay nadie mejor para defender los derechos de la mujer en el fútbol, que alguien que ya ha vivido las desigualdades en el terreno de juego. Y es que, a pesar de su juventud (35 años), la emeritense posee una amplia experiencia que le permite conocer mejor lo que pasa por la cabeza de las jugadoras en el campo.

Fútbol femenino en España

Sin embargo, en clave nacional, aunque aún quede mucho por hacer, el fútbol femenino ha crecido exponencialmente en los últimos años. Las campañas en redes sociales, el impulso de grandes patrocinadores, la televisión y el marketing consiguen que este deporte en su categoría femenina, sea un tema de actualidad y tenga más visibilidad. Esto conlleva que los aficionados acaben acercándose al fútbol femenino y a su vez, que el trabajo de las futbolistas sea reconocido y el deporte femenino logre ser noticia .

A pesar de ello, Paredes considera que «queda mucho por hacer». Pese a los avances, aún hay muchas mentes que no ven este progreso y deciden no apostar por ellas. «No entiendo el por qué, no solo estoy segura de que invertir dinero en el fútbol femenino es una apuesta fiable, sino que encima dice mucho sobre los valores de tu empresa», resigna la entrenadora.

Siendo realistas, el camino hacia la igualdad desde un deporte tradicionalmente tan masculino como es el fútbol, es lento. «Hay mucha gente que no está dispuesta a luchar por esa igualdad. Y ya no es eso, hay clubes que no se comprometen con que el equipo vaya a tener un salario, unos horarios dignos o entrenadores cualificados. Es decir, una serie de condiciones que influyen en que la jugadora llegue al partido con las mismas condiciones que tiene un equipo masculino», explica la entrenadora.

Un reto apasionante

Ana aterriza en el CD Leganés Femenino con la ardua tarea de dirigir un club, un puesto que habitualmente lo ocupan hombres, pero está tranquila, ya ocupó un puesto similar en la AD Mérida y no se le dio nada mal. «Para mí, ser directora no es una responsabilidad, lo llevo haciendo desde hace tiempo y me apasiona. Estoy convencida que voy a hacer un buen trabajo», asegura la entrenadora.