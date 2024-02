«Mi objetivo es ganar las elecciones y hacer la Extremadura del futuro»

Siente los valores del socialismo desde niña. Lara Garlito (Cáceres, 1985), con 39 años recién cumplidos, se afilió al PSOE de adolescente. Se define como «una profunda pacifista», lo que la llevó a secundar las manifestaciones contra la guerra de Irak, y como una fiel defensora de la educación, lo que también la empujó a salir a la calle en contra de la LOU. No esconde que en Cáceres se siente en casa, pero para ella Extremadura es una, sin distinciones. Lo aprendió desde niña, pues su familia procede de Santiago de Alcántara, una comarca en la que conviven pueblos cacereños y pacenses y para la que la frontera con Portugal «es solo agua porque la tenemos al lado, la podemos tocar». Vicesecretaria general del PSOE extremeño y vicepresidenta primera de la Asamblea, desde hace unos días es también candidata a secretaria general del partido. Derrocha vitalidad, fuerza y ganas. Siempre ha creído en la política para cambiar las cosas, aunque reconoce que nunca pensó llegar hasta aquí. Da el paso, dice, porque cree «en la igualdad de oportunidades» y en que, «independientemente de dónde vengas, puedas pelear en la vida por lo que quieras», pero es consciente de que eso no es «el sueño americano», sino que para lograrlo se necesita «que la política, que el estado público y que todos los sectores sociales te acompañen».

¿Cuándo decide dar el paso?

Doy el paso porque quiero un PSOE para nuestro tiempo, quiero devolver a la sociedad extremeña el PSOE de Extremadura y que entienda que es el referente que siempre ha sido y ese es el de ser la Extremadura de hoy. Ese PSOE unido, ese PSOE fuerte, ese PSOE renovado es el que hace que dé el paso. Y lo doy con los compañeros y compañeras que me dan la fuerza; ellos creen que el partido está vivo y lo que necesita es un proyecto de renovación, que entienda la sociedad de hoy y que se parezca realmente a ella. Que seamos hijos e hijas de nuestro tiempo.

¿Dice que quiere devolver a Extremadura su PSOE, ¿qué ha perdido el partido?

¿Por qué fueron tan importantes en la vida de la gente Felipe (González), Juan Carlos (Rodríguez Ibarra), José Luis (Rodríguez Zapatero), Charo (Cordero), …? Porque reflejaban la sociedad del momento y ahora lo que necesita el PSOE de Extremadura es una generación que, acompañada de todos los que han venido detrás, entendamos con credibilidad lo que la sociedad extremeña nos está demandando ahora.

Ese futuro de Extremadura pasa por una mujer joven, con un rostro renovado como el suyo?

Pasa por una mujer preparada, con fuerza, acompañada de un equipo de todas partes de Extremadura con ganas de darle ilusión y esperanza a nuestro partido. Mi primera medida como secretaria general será ir, una a una, agrupación a agrupación, a devolverle el esfuerzo y la honradez a todos los militantes de este partido, independientemente de que hayan ganado o perdido las elecciones. El PSOE no es un partido ni de ganadores ni de perdedores, es un partido de todos y de todas y entre todos y todas lo hacemos. Y lo más importante, el partido debe ser fiel reflejo de la sociedad extremeña y, si vamos a hacer el futuro de Extremadura, nosotros tenemos que representar el futuro de Extremadura.

«El PSOE no es un partido ni de ganadores ni de perdedores, es un partido de todos»

Dice que el PSOE no es de ganadores ni de perdedores, pero uno de sus contrincantes, Miguel Ángel Gallardo, ha declarado en este periódico que él representa «al PSOE ganador»...

El PSOE está en todas partes, unas veces se gana y otras se pierde, pero lo que es indudable es el trabajo de los militantes en todas esas agrupaciones. Un compañero milita en el partido para transformar la sociedad, para proponer medidas, y eso lo hace en todos los pueblos y en todas las ciudades y en unas se gana y en otras se pierde; pero en todas es el PSOE. Yo represento a todo ese PSOE, al que gana, al que pierde y sobre todo al que está unido, al que es fuerte y al que entiende a su sociedad y es referente. La mejor política es la del tú a tú.

¿Cree que no está unido el partido?

El PSOE de Extremadura ha tenido unos liderazgos muy fuertes y han sido muy buenos para esta tierra. Y ahora lo que tenemos que hacer es transitar y pasar a esta nueva etapa, que se hace con esperanza, con ilusión y con igualdad.

¿Quiénes la animaron a presentarse?

Muchos compañeros y compañeras. Y me lo pidieron precisamente bajo ese proyecto de renovación, de ganas, de ilusión y, sobre todo, porque encarnaba lo que realmente es el partido actualmente. Represento esos valores que reivindicamos, como la igualdad de oportunidades, la igualdad en todas las direcciones y creer en el talento y en la fortaleza de todos los territorios. Soy una mujer preparada, que proviene de un pueblo al oeste de Extremadura y que tiene la capacidad y la valentía de decir que gracias a las políticas socialistas hemos conquistado todos los espacios de igualdad y que es el momento de revertir todas esas políticas en nuestra tierra para construir nuestro futuro y afrontar esos retos que nos vienen por delante.

Los otros candidatos defienden también ese proyecto de igualdad, pero liderado por un hombre. Lara Garlito es la primera mujer que decide dar este paso en el PSOE...

Doy el paso y quienes me han traído hasta aquí han sido todas las compañeras que me han precedido, que han creído en la igualdad y en que las mujeres estamos en igualdad de condiciones para llegar a todos los espacios de poder, de creer que estamos en disposición de hacerlo. Somos la mitad de la población y, por lo tanto, simplemente reivindicamos lo que es justo, que es la mitad de la vida, la mitad de todo, porque simple y llanamente somos la mitad. Me regalaron un libro del Congreso de los Diputados que hablaba sobre el debate de Clara Campoamor en las Cortes para defender el voto femenino universal. Y en ese debate un diputado, Ayuso, le dijo: «yo estoy de acuerdo en que todas las mujeres voten pero a partir de los 45 años». Siempre esos peros nos han acompañado y yo vengo a decir hoy que no hay peros, que las mujeres hoy estamos, como siempre, preparadas, listas y convencidas para dar un paso al frente.

«Di el paso con el convencimiento de que Extremadura puede y debe liderar la vanguardia»

¿Será Lara Garlito la próxima secretaria general del PSOE?

Sí.

¿Se ve como presidenta de la Junta de Extremadura?

Por supuesto.

¿Optará entonces a la presidencia de la Junta si gana?

El primer paso es la secretaría general. Para mí es muy importante el partido y quiero al partido. Una vez que todos construyamos este partido pasaremos al segundo tiempo, que será la candidatura a la Junta de Extremadura.

¿Qué proyecto propone para el PSOE?

Un PSOE unido, fuerte e integrador en el que todos y todas se sientan reflejados. Un PSOE honesto, creíble, transversal y horizontal, lo que quiere decir que desde todos los pueblos y desde todas las ciudades, se haga. Me gusta eso de que la política pequeña se haga en grande porque la grandeza es hacer lo pequeño y atender lo pequeño.

¿Su baza será, por tanto, el municipalismo?

Así es. Guillermo Fernández Vara nos enseñó una cosa hermosísima, que era entender el partido casa a casa, que lo importante de la política es que tú seas importante para la gente en su casa, que sepa que tú eres importante porque tú le vas a solucionar sus problemas, porque le vas a cambiar la vida a sus hijos o a sus hijas, porque vas a hacer que sus padres o sus madres vivan mejor. Lo importante es la política del tú a tú, del contacto. Me encantan los afectos, es en ese contacto de piel con piel cuando de verdad se está en todas situaciones de la vida.

Ha nombrado a Vara, Zapatero, Ibarra, … ¿Son sus referentes?

Mi modelo de partido son todos los que nos han traído hasta aquí. Mi modelo es Charo Cordero, que era municipalista y feminista, pero también lo es Juan Carlos, lo es Guillermo, lo es José Luis, lo es Felipe, ..., porque eran hijos de su tiempo. Mi modelo de partido son aquellos que van casa a casa preocupándose por los problemas de los demás. Mi modelo de partido es ese que siempre tenga la esperanza para hacer un mundo mejor; es un tópico, pero significa entender que la política nos cambia la vida a todos y a todas.

¿Qué cambiaría del gobierno de María Guardiola?

El balance que hago de estos meses de la legislatura que lidera María Guardiola es la derecha de siempre, la que baja los impuestos a los que más tienen y se centra en los recortes de las familias. Se ha centrado en primer lugar en los comedores escolares, en atacar la medida de universalizarlos y crear caldo de cultivo. Lo mismo que hacen a nivel nacional, cuando el PSOE sube el salario interprofesional o revaloriza las pensiones, distorsionan el debate. Lo importante es la vida de la gente, por eso hay que denunciar los recortes sociales y el que se hayan abrazado a la extrema derecha, a quienes niegan la violencia machista, a quienes son machistas y xenófobos. Frente a eso, el PSOE es el partido del progreso y del avance.

Habla de acercar el partido al momento actual. Usted refleja la juventud extremeña, pero muchos de su generación han tenido que abandonar su tierra...

Por eso es tan esencial que el PSOE de Extremadura le diga a los jóvenes de esta tierra que estamos aquí para ser su referente, su voz, sus manos y para hacer posible que trabajen. Y para los que se han marchado, que entiendan que Extremadura es un lugar para que vuelvan y para que todas esas experiencias que fuera están desarrollando, las hagan aquí.

¿Le da vértigo?

Lo que más siento es la responsabilidad de poder construir ese futuro de Extremadura. Me siento con esa fuerza, con esas ganas, porque veo precisamente en esos jóvenes que tanto han luchado para que ahora nos echemos la región encima y digamos que estamos aquí, que estamos listos, que estamos preparados y que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad. Por eso el vértigo se convierte en ilusión y en ganas, por la necesidad de hacer con ellos y con ellas la Extremadura que nos está esperando y que tenemos la necesidad de darles.

¿Qué cree que ocurrió para que en esta legislatura no gobierne el PSOE?

Se debe a múltiples factores. Es muy importante que en este momento seamos referente para los jóvenes de esta región, para que consideren que la transformación de esta tierra se haga de las manos que han sido transformadas por la evolución de esta Extremadura.

«La política es que la gente sepa que eres importante porque les vas a solucionar sus problemas»

¿La apoya Vara?

Me apoya la militancia.

Con tres candidatos, ¿cree que habrá una segunda vuelta en las primarias?

No lo sé, lo que tengo es la convicción de hacer este proceso con la más absoluta esperanza de que sean los militantes los que apuesten por este proyecto.

¿Por qué presentó su candidatura en Badajoz?

Porque soy una firme convencida de que Extremadura es una. Extremadura es Cáceres y Badajoz. Abrí campaña en Badajoz y la cerraré en mi agrupación local de Cáceres.

Dice que es socialista porque ayuda a la justicia social._Los extremeños precisamente tenemos dificultades por vivir donde vivimos...

Por eso hay que pelarlo. Somos una tierra que se siente muy orgullosa de lo que es y de lo que ha sido porque hemos visto a nuestras generaciones anteriores pelear, porque siempre hemos estado apartados. Una de las cuestiones por las que he dado el paso es porque en mi ámbito profesional no era menos por ser extremeña. Eso es lo que quiero hacer desde la política y decir desde Extremadura que nosotros estamos igual de preparados que todo el mundo. Nuestra educación, nuestra forma de ser es igual, hay que reivindicar nuestra cultura y nuestra vanguardia. Extremadura ha demostrado en numerosas ocasiones que somos los primeros, que debemos ser los primeros. A Extremadura hay que ponerla en el mapa.

¿Qué le ha dicho su familia?

Me apoya en todo. Soy muy familiar, mi familia es mi fortaleza y mi futuro. Cuando veo a mis sobrinos pienso en que ellos puedan ser lo que quieran ser, que ser extremeños no les frene porque de dónde quiera que seas puedes serlo todo.