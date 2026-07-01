La Universidad de Extremadura avanza en el primer diagnóstico sobre la madurez digital de la economía social extremeña

La Universidad de Extremadura, a través de la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo (CESYC), continúa avanzando en el proyecto "Diagnóstico y modelo de madurez digital de la economía social de Extremadura", una iniciativa pionera que permitirá conocer el grado de transformación digital de las entidades de economía social de la región y sentar las bases para el diseño de un índice específico de madurez digital.

El proyecto celebró el pasado 16 de junio una segunda sesión de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz, en la que participaron representantes de distintas entidades del sector en un nuevo focusgroup. El encuentro sirvió para presentar los avances de la investigación y contrastar los primeros resultados obtenidos hasta el momento con la experiencia y visión de los propios agentes implicados.

Durante la jornada se dieron a conocer las primeras conclusiones extraídas del cuestionario realizado a las entidades participantes, que ofrecen una radiografía inicial sobre el nivel de digitalización de la economía social extremeña. El análisis aborda aspectos como las capacidades digitales de las organizaciones, la cultura de innovación, el liderazgo, los recursos disponibles y las principales barreras que dificultan la implantación de nuevas tecnologías.

Además, el encuentro permitió identificar experiencias de éxito y buenas prácticas que podrán servir de referencia para impulsar la transformación digital del sector, así como recoger nuevas aportaciones que contribuirán a perfeccionar el modelo de evaluación que está desarrollando la Universidad de Extremadura.

El estudio, dirigido por el profesor Óscar R. González López, tiene como objetivo diseñar un índice de madurez digital adaptado a las características propias de la economía social, una herramienta que facilitará tanto la toma de decisiones estratégicas por parte de las entidades como el diseño de políticas públicas orientadas a acelerar su transformación digital.

Con este proyecto, la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo (CESYC) reafirma su compromiso con la innovación y la generación de conocimiento aplicado al desarrollo económico y social de Extremadura, contribuyendo a fortalecer la competitividad de un sector estratégico para la comunidad autónoma.