El alcalde de Badajoz descarta la eliminación de Almossassa

El PSOE extremeño lleva 45 años tapando todo lo arabe de extremadura como si fuera la santa inquisición, no han puesto ni un duro para la rehabilitacion de la alcazaba, toda la ciudad arabe y palacios de emires esta enterrada bajo la tierra. No han hecho nada por poner en valor los monumentos arabes, sin embargo lo romano les encanta y lo catolico, en medellin han desenterrado un teatro romano ( que me parece muy bien) en solo 4 años, sin embargo la medina enterrada bajo la tierra de la alcazaba ahi sigue enterrada, porq no tienen ni un duro pero para las demas poblaciones si que tienen. Otro ejemplo, la cocosa la villa romana mas completa de la peninsula sin embargo ahi esta abandonada porque es Badajoz. El PSOE financia eventos taurinos como la Feria del toro de olivenza, claro como el Vara es de alli tiene al pueblo como los chorros del oro. Ahora si, al PSOE , le pueden gustar los toros pero a cualquier otro partido no, porque eso es maltrato animal. El psoe puede destruir lo arabe pero los demas no porque es racismo o una aberración. SEÑOR CABEZAS controle usted a sus socios y a su EMIR VARA, y dejen de enchufar a vejadores de minusvalidos y familiares en la junta y la diputacion.