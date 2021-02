El número de internos positivos en covid se eleva a 34 en la cárcel de Badajoz

El número de positivos por covid-19 va en aumento en el centro penitenciario de Badajoz y ya son 34 los internos contagiados, según informaron ayer por la tarde fuentes de la prisión. No obstante, la cifra alcanzaría los 41, según la asociación de trabajadores penitenciarios Tu abandono me puede matar (TAMPM), aunque oficialmente este dato no se confirmó a la espera de recibir los resultados de las PCR que se han realizado a los reclusos.

En total, ayer se encontraban asilados por contagio o contacto al menos 53 internos y cuatro funcionarios, que estaban pendientes del resultado de las pruebas a las que se han sometido. También se ha hecho la PCR a otros 48 trabajadores del centro, entre los que se incluye al personal sanitario que han desempeñado sus labores en el módulo en el que se detectó el primer brote.

Según señaló TAMPM en un comunicado, se ha detectado la presencia del virus en tres departamentos del centro, por lo que se ha procedido al cierre perimetral de los mismos y se ha prohibido la entrada o salida de internos.

El primer contagio se detectó el pasado 7 de febrero, la cifra creció hasta los ocho positivos el día 10, que fueron comunicados en el informe diario de Salud Pública. Ayer desde la consejería se remitió de nuevo estos datos.

Ante esta situación, la asociación reclama a la dirección del centro penitenciario de Badajoz y a las autoridades sanitarias que tomen medidas «más urgentes como el cierre perimetral de todas las unidades», debido a que el virus «circula sin control» en el interior. Asimismo, ha pedido el cierre de talleres y áreas no esenciales, acompañado todo ello de un cribado masivo tanto a internos como a trabajadores después de haber sido declarados como brote activo por el propio Servicio Extremeño de Salud (SES).