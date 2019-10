Johnson prepara medidas para afrontar un brexit sin acuerdo

El ministro de Finanzas del Gobierno británico, Sajid Javid, prometió en Manchester «una significativa respuesta» económica para mitigar el impacto de un posible brexit sin acuerdo. Javid no entró en detalles, pero el Ejecutivo podría optar por reducir los impuestos si la situación lo requiriera. El dirigente aseguró a los delegados que asisten a la conferencia del Partido Conservador, que, «el brexit se llevará a cabo con o sin un acuerdo», a pesar de la ley votada por los diputados en Westminster que obliga al primer ministro a pedir una ampliación de tres meses a Bruselas en caso de que el 19 de octubre no se haya alcanzado un acuerdo.

Javid sostiene que los británicos se marchan como sea, pero al mismo tiempo que el Gobierno cumplirá la ley. La contradicción desata constantes cavilaciones sobre el posible truco que empleará Boris Johnson para burlar a la oposición. Hay rumores sobre lo que puede ocurrir las próximas semanas. El primer ministro quizás termine escribiendo una carta a Bruselas pidiendo la ampliación del plazo hasta finales de enero, pero dejando claro que se ve forzado a ello por el Parlamento, y él no la desea, con la esperanza de que la Unión Europea, rechace el nuevo aplazamiento. Otros creen que Johnson puede llegar a decretar medidas excepcionales de emergencia, ante el peligro de disturbios en las calles, temor exagerado al que ha aludido en varias ocasiones. Otra opción sería dimitir, lo que por el momento ha descartado. Los dispuestos a impedir el brexit sin acuerdo quizás vuelvan de nuevo a enfrentarse con el Gobierno en el Tribunal Supremo. Dominic Grieve, el antiguo Fiscal General y uno de los 21 tories expulsados del partido, advirtió de que, si Johnson trata de ignorar la ley, «la reina, en última instancia puede cesarle». En el Parlamento de Westminster las fuerzas de la oposición no llegaron el lunes a un acuerdo y no se espera para esta semana la presentación de un voto de censura contra Johnson. Los liberales siguen resistiéndose a que el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, encabece un gobierno provisional.

DENUNCIAS / La jornada estuvo dominada por las acusaciones de dos mujeres de conducta inapropiada de Johnson. El primer ministro tuvo que negar nuevamente haber tocado el muslo interno de la periodista Charlotte Edwardes y de otra mujer en una comida hace dos décadas. Edwardes contó el incidente el domingo en un artículo en el Sunday Times. Esa misma noche, la oficina del primer ministro descalificó la acusación. «Si el primer ministro no recuerda el incidente, claramente tengo mejor memoria que él», respondió la periodista. Al ser preguntado sobre el tocamiento, la respuesta de Johnson fue: «No».