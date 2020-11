Marc Márquez confirma que no reaparecerá hasta el 2021

Cada martes, Marc Márquez Alentá, el flamante ocho veces campeón del mundo de motociclismo, ganador de seis de los últimos siete campeonatos del mundo de MotoGP, líder de Honda y primer magnífico de la gran parrilla renovado hasta el 2024, visita el Hospital Universitari Dexeus-Quirón, de Barcelona, para pasar control y revisión médica de su segunda operación en el húmero derecho.

Y cada martes, desde hace un montón de meses, Márquez y el equipo Repsol Honda anuncia si correrá o no el siguiente gran premio. Y así hasta hoy cuando, a falta ya de solo dos carreras (Valencia este fin de semana y Portimao, Portugal, la próxima), el mejor piloto del mundo y el team poseedor aún de la Triple Corona (campeón de pilotos, constructores y escuderías) acaban de anunciar, como se temía todo el mundo, que ya no volverá a correr, que no reaparecerá, hasta la próxima temporada, hasta el próximo año, hasta los primeros entrenamientos oficiales del 2021, que serán, como suele ser tradicional (y si la pandemia del Covid-19 lo permite) del 14 al 16 de febrero en el circuito de Sepang, Malasia.

ANUNCIO OFICIAL ESPERADO

"Esta temporada no volveré a competir, acaba de anunciar el campeonísimo de Cervera (Lleida) como complemento al discretísimo y escueto comunicado del equipo Repsol Honda, en el que se informa de lo ya sabido: Marc Márquez no reaparecerá hasta el 2021. Tras evaluar sigue el twitter de MM93-- cómo está el brazo con los Doctores y mi equipo, hemos decidido que la mejor opción es volver el próximo año. Ahora toca seguir con el proceso de recuperación. Gracias por los mensajes de apoyo. Con muchas ganas de volver en 2021".

"Marc Márquez continúa con la recuperación de su brazo. El piloto español ha tomado junto con el equipo Repsol Honda y el grupo de médicos especialistas que le asesoran, la decisión de retrasar oficialmente su regreso a la acción hasta 2021", reza el comunicado oficial emitido por la escudería japonesa.

RODEADO DE INCERTIDUMBRE

Lo cierto es que alrededor de la recuperación de Marc Márquez se han producido, en las últimas semanas, todo tipo de comentarios y rumores, a menudo desmentidos por el propio campeón y su equipo, ofreciendo fotografías en las redes sociales donde se le veía entrenándose en su gimnasio de Cervera y/o declaraciones de los máximos responsables del equipo campeón, especialmente de Alberto Puig, team manager de la escudería Repsol Honda, lanzando balones fuera e informando de que seguía su rehabilitación y no sabían mucho más. Nunca se confirmó ni desmintió tajantemente, como señaló el diario Mundo Deportivo hace algunas semanas, que el piloto debería de somterse a una tercera intervención en su brazo derecho proximamente,

Ahora ya se sabe y está confirmado que Marc Márquez se tomará su recuperación con toda la calma del mundo, que es lo que señaló nada más someterse a la segundo intervención quirúrgica. Fue entonces cuando habló de riesgo cero y aseguró que no pensaba volver a pisar un circuito y subirse en su Honda hasta que no me encuentre ciento por ciento recuperado.

CAÍDA TRAS UNA GRAN REMONTADA

Todo el mundo recuerda la tremenda caída de Márquez (Honda) en el primer gran premio de la temporada (19 de julio), en Jerez, cuando, tras una carrera impresionante, sin duda, una de las cinco mejores que ha protagonizado en su vida, remontó hasta la posición de podio y, al querer ser segundo y no convormarse con ocupar la tercera plaza del podio, sufrió una caída en la que se dañó el húmero derecho. Tras ser intervenido, regresó, cuatro días después, a Jerez y, tras participar en los entrenamientos oficiales, decidió no correr el domingo.

Luego, todo se complicó, debieron operarle por segunda vez y, a partir de ahí todo fue mucho más pausado y sereno, no queriendo forzar su regreso en momento alguno, pese a que él, en una intervenció en DAZN TV, sí comentó que intentaba reaparecer antes de que se acabase el Mundial.

Eso, finalmente, no ha podido ser y Márquez, al que se le ha visto disfrutar (y sufrir) con las últimas carreras espectaculares y premiadas con dos podios de su hermano Alex, en Le Mans y Motorland, ha tenido que desistir de su ilusión de reaparecer en las últimas carreras del 2021, que se disputarán esta semana y la próxima, en las que el mallorquín Joan Mir (Suzuki) tiene todas las posibilidades del mundo de acabar heredando el trono que MM93 no ha podido defender en la pista y para el que era claro favorito.