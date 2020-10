Un congreso reivindica el liderazgo femenino en salud, bienestar y trabajo

Unas 150 mujeres y una veintena de ponentes participan este jueves en la segunda edición de Women Evolution, un congreso dirigido a directivas y empresarias que este año promueve el liderazgo femenino en la salud, el bienestar emocional y la actividad profesional "para contribuir en la apasionante meta de visibilizar la excelencia profesional de las mujeres", en palabras de los organizadores.

El evento, titulado 'We Hybrid Health & Leadership for Women (We Hybrid)', se celebra con todas las medidas de protección sanitaria al haber coincidido con la pandemia, como ha recordado la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, sede de Esade Creápolis, donde se realiza este jueves la jornada, con ponencias y debates por la mañana y por la tarde.

"Este congreso pone en valor a las mujeres emprendedoras en una iniciativa que se ha mantenido pese al covid. En Sant Cugat apostamos por continuar avanzando, pese a la pandemia, en los ámbitos empresarial y cultural", ha explicado Mireia Ingla, alcaldesa de Sant Cugat, sobre el encuentro que ha inaugurado.

FRENTE A LA PANDEMIA

Precisamente sobre la pandemia, Eugenia Bieto, directora de Esade Women Initiative (EWI) ha pedido en la inauguración: "Que la pandemia no nos aleja de nuestro objetivo de integrar más talento femenino en las organizaciones". Bieto también ha advertido: "Todavía estamos en ese 30% de mujeres haciendo MBA, un porcentaje que no sube"-

La directora del Institut Català de les Dones, Núria Ramon, ha incidido durante su intervención en que "el liderazgo femenino ha demostrado que gestiona mejor la crisis de la covid-19 ". "En momentos de incertidumbre y de cambio como en el que nos encontramos es más importante que nunca poner de manifiesto la necesidad de aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos en los que trabajamos".

VARIADOS POTENTES

Entre la veintena de expertos de los ámbitos de la salud, la empresa, la tecnología y la comunicación que participan en el congreso se encuentran Eugenia Bieto, directora de Esade Women Initiative; Albert Sáez, director EL PERIÓDICO; Mar Alarcón, fundadora de SocialCar y vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Foment del Treball Nacional; Oscar Torres, de B2B Management Program Director Esade; Argelia García, experta en Gestión Económica Inteligente y Socia Directora ToGrowfy; Ramon Aurell, ginecólogo y director de la unidad de reproducción asistida de Quirón Barcelona; Natalia Juan Serra, especialista en Medicina Interna en Centro Médico Teknon, y Ramon Vila-Rovira, cirujano plástico y fundador de Institut Vila-Rovira.

En la jornada 'We Hybrid' se han entregado además los premios We Leadership Awards 2020, que distinguen a mujeres referentes en sectores profesionales, a Carme Torras, profesora e investigadora en el Instituto de Robótica CSIC/UOC; Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà; Eva Blanco, directora de Relaciones Públicas de HP y presidenta de la HP Barcelona Women Network y líder de Lean In Barcelona, y Anna Blasco, exdirectora de Atención Ciudadana del ICO LHospitalet.

PREMIO DE HONOR

Además, el jurado ha concedido el premio de honor a Anna Mercadé, directora ODEE de la Cambra de Comerç de Barcelona, presidenta del Lobby Lideratge Femení 50 a 50 y Creu Sant Jordi 2020 de la Generalitat. "Las mujeres tienen unas habilidades y competencias que el mundo necesita", ha dicho al recoger el galardón.

Todas las intervenciones en el congreso así como la información que genera pueden seguirse en Twitter a través de @womenbcn y #womenevolution, y en Instagram en @womenevolutionbcn.