Este jueves llega a los cines 'I Wanna Dance with Somebody', la vida de una diva, un filme que brinda un retrato real de la cantante y actriz Whitney Houston, desde su infancia en el coro de Nueva Jersey hasta convertirse en la estrella de la música que vendió 200 millones de discos.

La cinta, dirigida por Kasi Lemmons, escrita por el nominado al Premio de la Academia Anthony McCarten, producida por el legendario ejecutivo musical Clive Davis, está protagonizada por la ganadora del Premio BAFTA Naomi Ackie.

La actriz nacida en Londres, de 31 años, que da vida a Houston, que murió con tan solo 48 años de edad, comparte pantalla con Stanley Tucci como el famoso ejecutivo musical Clive Davis (productor de la película), Ashton Sanders como el marido de Houston, Bobby Brown, y Nafessa Williams como la amiga íntima de la cantante, Robyn Crawford.

Según declaraciones a la revista 'People', la intérprete espera que Houston se hiciera fan de la película y que, por supuesto, reconoce que estaría abierta a cualquier comentario de ella. "Espero que diga, '¡Está bien, Nai, hiciste algo!' ", dice Ackie entre risas. "Además, ella podría hacer un montón de comentarios y yo diría: 'Genial, hagamos otra. Dirígeme y podemos hacerlo de nuevo".

La actriz, conocida por sus papeles en 'Star Wars: The Rise of Skywalker' de 2019 y 'The End of the F***ing World' de Netflix, asegura que su objetivo "era retratar a Houston como un ser humano y capturar sus luchas con la fama y la adicción de manera respetuosa" y añade: "Lo que pasa con Whitney y las personas que sufren de adicción es que es un recordatorio de que es una enfermedad, que la persona que está pasando por esto es la víctima", sostiene Ackie, y opina que "su vida fue extraordinaria, pero las cosas por las que estaba pasando eran cosas por las que todos pasamos".

"Llevarla a un espacio muy humano y tratar a Whitney con la misma compasión que trataríamos a cualquier otra persona es realmente importante", continúa, "porque creo que cuando se trata de la idea de celebridades e íconos, a veces podemos ser más desagradables porque nuestras expectativas sobre ellos son muy altas".

Sancionada por la familia

Por su parte, la directora Kasi Lemmons está de acuerdo en que también quería "capturar su humanidad" en la película, que fue sancionada por la familia de Houston y presenta las voces reales de la estrella para los grandes números musicales.

"Creo que estaría feliz con eso. He pensado mucho en esto, por supuesto", dice Lemmons. "Sentí que estábamos teniendo una conversación con Whitney. Le pregunté muchas cosas: '¿Qué pensarías?' o '¿Está bien?' Cuando llegábamos a una encrucijada o a un punto de estancamiento, era algo así como, 'Hablemos con Whitney al respecto'.

"Creo que le parecería bien, y creo que le gustaría que se contara la historia. Querría que se contara su humanidad, que no era solo una actriz, sino que era una madre y una hija y ella era una hermana, era una amiga, era una amante y una esposa. Todos esos aspectos que la hacen una mujer completa, los estamos incluyendo en la historia", concluye la cineasta.