Ya no queda nada para despedir 2023 y que mejor que hacerlo disfrutando de los colores del paisaje extremeño, que transmite paz, sosiego y tranquilidad. Si todavía no has hecho planes para fin de año y lo de quedarte en casa no te seduce, te animamos a que metas cuatro cosas en una maleta, te subas al coche y te lances a disfrutar de uno de los rincones de Extremadura más hermoso, seductor, fascinante y mágico. De hecho, se considera como uno de los pueblos más bonitos de España.

Relacionadas Descubre los 10 pueblos más bonitos y sorprendentes de Extremadura