El debate de la Cadena Ser para las elecciones de Madrid celebrado esta mañana ha acabado con Pablo Iglesias abandonando el estudio ante las provocaciones de Rocío Monasterio. El candidato de Podemos ha criticado que el partido de ultraderecha no condenara las amenazas que ha recibido, a lo que la de Vox le ha retado a irse: "Si es tan valiente, lárguese. Lárguese de este plató, que es lo que queremos muchos españoles", le ha soltado.

El tenso momento, que ha acabado con Iglesias fuera, ha sido condenando por el resto de candidatos allí presentes, a excepción de Ayuso que no ha acudido. La tensión vivida ha sido tal que ahora la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha dejado caer que no participará en más encuentros: "Lo ocurrido en el #DebateSER es intolerable. La ultraderecha es incompatible con la democracia. A día de hoy no se dan las condiciones para celebrar más debates", ha expresado en Twitter.

Esto pone en peligro la celebración de los dos debates televisados que quedaban, por un lado el de Atresmedia, programado para el lunes 26, y por otro el de TVE, que tendría lugar el próximo jueves 29 de abril. Tras el final del encuentro de la SER, el propio Antonio García Ferreras apuntaba desde 'Al rojo vivo': "Teníamos un debate el lunes en laSexta que evidentemente tenemos que replantearnos".

Lo ocurrido en #DebateSER es intolerable. Esta ultraderecha es incompatible con la democracia. A día de hoy no se dan las condiciones para celebrar más debates.



Este #4M conformaremos un gobierno decente, verde y feminista en la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/mnkiaP4DzT — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 23 de abril de 2021

Monasterio, a Iglesias en el debate de la Ser: "¡Lárguese!"

"Creo que estáis cometiendo un error blanqueando que esta gente esté aquí defendiendo cosas que van contra la democracia. Cometéis un error y nosotros no vamos a discutir con la ultraderecha", ha expresado Iglesias en el debate de la Cadena SER. Sin embargo, Monasterio no ha cesado en su ataque y ha provocado la marcha de Iglesias: "Venga, levántese y lárguese de una vez, que es lo que estamos deseando muchos españoles. ¡Fuera de plató, que es donde tienes que estar, y fuera de la política!".