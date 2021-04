Antonio Canales fue el expulsado de la gala de 'Supervivientes' de anoche, aunque el concursante seguirá conviviendo en Playa Destierro junto a Lola hasta la llegada de un nuevo eliminado. El concursante ha dado más que hablar fuera que dentro de la isla debido a su relación con Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco.

Tras acercarse en la isla a Olga Moreno, Antonio Canales aseguró que su relación con Albiac era casi nula: "Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines, vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo he visto en mi vida, pero luego no he vuelto a tener relación con él", expresó la gala anterior.

Su testimonio no cuadró con el que se dio en la docuserie de Rocío Carrasco, donde se comentaba que Albiac se quedó en casa de Antonio Canales los dos meses que ella pasó en el hospital tras el aparatoso accidente de coche que tuvieron ambos. Este jueves, durante la gala, Mónica, su defensora, le desmintió.

"Él ha estado en su casa", comenzaba diciendo su defensora, que explicaba que todo se trataba de una mentira piadosa: "Antonio se ha ido sin ver el documental y sabiendo que esta pareja no quiere que se hable de ellos". Jorge Javier Vázquez preguntó entonces: "¿Por protegerlos?". La invitada asintió, pero también quiso dejar claro que en la actualidad, Canales no tenía relación con la pareja.