La cuenta atrás para el estreno de 'Drag Race España' está a unas horas de acabar. Atresplayer Premium estrena este domingo, a partir de las 20:00 horas, la versión española del mítico formato de RuPaul que presentará Supremme de Luxe. La artista se pone al frente del programa después de una larga trayectoria profesional en la que ha estado recorriendo España alternando sus actuaciones en locales con trabajos para televisión, cine, teatro, radio, eventos, etc... YOTELE habla con Supremme de Luxe sobre la primera edición de 'Drag race España', entre otros muchos temas.

🏁 Racers... ¡Arranquen motores y que gane la mejor Drag Queen! 👠 #DragRaceEs, el 30 de mayo solo en #ATRESplayerPREMIUM 💄✨ pic.twitter.com/HbxrWDkwmS — Drag Race España (@DragRaceEs) 18 de mayo de 2021

Solo quedan unas horas para el estreno de 'Drag Race España', ¿cómo te encuentras?

Pues con nervios y con ganas. Todo mezclado. Tengo sentimientos encontrados.

¿Cómo recuerdas ese momento en el que Atresmedia te ofreció hacerte cargo de 'Drag Race España'?

No fue tan sencillo como una llamada a dedo. Contactaron conmigo para hablar y luego me convocaron a un casting. Hice la prueba y al lunes siguiente ya me preguntaron si quería presentar el formato. En ese momento, me bloqueé. Estaba feliz, pero no era capaz de reaccionar.

¿Dijiste que sí en ese momento o lo hiciste más adelante?

En ese momento.

A lo largo de este tiempo, ¿te ha dado vértigo presentar un formato como este?

No. He estado muy bien y muy agusto. Como estrategia para no agobiarme, he pensado en lo que tenía que hacer cada día.

Para ti, ¿qué es lo más fácil de hacer en un programa como 'Drag Race España'?

Para mí, lo más sencillo de hacer es la parte del taller en la que las concursantes me cuentan lo que están preparando. Ahí yo también ayudo todo lo que puedo porque empatizo mucho además. Lo voy sintiendo como mío, me pongo en la situación y la comprendo rápidamente.

¿Y lo más complicado?

Quizás puede ser el darle naturalidad a la parte guionizada en la que, por ejemplo, explicas qué premios hay, cómo va a ser la prueba, etc... También es complicado tener que expulsar a una de las participantes porque aquí todas tienen muchísimo talento. Eso es horrible. Menos mal que está repartido y no tengo votar yo sola porque si no me muero. Lo he pasado muy mal. Nos vais a ver sufrir mucho a la presentadora y al jurado.

¿Cómo definirías a las 10 reinas que participarán en esta primera edición?

A mí me parece que es un casting muy acertado. Son una maravilla. Las 10 tienen unas personalidades muy fuerte y propuestas muy auténticas. Desde el minuto 1 queda claro cómo son. Además, lo bueno ha sido verlas como evolucionan a lo largo de las semanas porque son muy trabajadora y todas tienen mucho talento. Se toman el programa muy en serio. No tengo ninguna duda de que el público las va a adorar.

¿Qué es lo más destacado que debe tener una potencial ganadora de 'Drag Race España'?

El objetivo del programa es encontrar a una artista que lo tenga todo. Si me preguntas qué debe tener una persona para llegar a una final, te diría que la constancia y la capacidad de crecerse ante la adversidad, además de ir siempre con un sí por delante.

A lo largo del programa, ellas siempre van a tener poco tiempo, retos complicados y cosas en contra. Alguien que sea capaz de permanecer fría ante eso, analizar la situación e ir a por ello tiene muchísimo ganado.

Los Javis, Anna Locking y un invitado rotario conformarán cada semana el jurado. ¿Qué tal ha sido trabajar con ellos? ¿Ha habido 'rocecillos', en el buen sentido de la palabra, en las deliberaciones?

Hemos debatido y discrepado mucho a la hora de expulsar. Han habido días en los que te prometo que hemos estado horas decidiendo. La dificultad es que nos gustaban todo lo que había. Por eso ha sido tan difícil, obligándonos a hilar muy fino. Hemos eliminado a personas por detalles muy pequeños. Lo hemos pasado realmente mal bloqueándonos porque no sabíamos qué hacer. Llegamos a parar la grabación porque no sabíamos a quién eliminar.

Que lo hayas pasado mal por las decisiones también dice mucho de que os habéis volcado mucho en el formato.

Totalmente. En mi caso, he estado las 24 horas. Casi no vivía. Me despertaba por la noche y me acordaba que tenía que decirle a director cualquier cosa. Ha sido muy intenso, pero también muy gratificante.

El formato tiene una larga trayectoria internacional. ¿Seguías alguna de sus adaptaciones?

He visto un poco globalmente. Conozco a algunas participantes, ya que las he seguido porque me ha gustado mucho lo que han hecho, pero no llegó al nivel de muchos fans que se saben los nombres de muchas de ellas.

¿Has tenido alguna referencia a la hora de ponerte al frente del formato?

Cuando supe que lo iba a presentar, deje de ver cosas. No quería ver nada. Desde el primer momento me dijeron que en ningún momento se quería copiar ninguna de las versiones. Buscaban que quién lo presentase aquí le diese su propia manera de hacer cosas. 'Drag Race España' está muy acorde al formato original, pero mi manera de interactuar con las concursantes es diferente. A mí me tranquilizó que he tenido libertad para poder hacerlo desde ahí. Si hubiera tenido que copiar, hubiese sido más difícil para mí.

¿Cómo has recibido la acogida de los fans españoles? Llevaban mucho tiempo pidiendo una versión española.

De momento, parece que la gente está contenta. También veo mucha ilusión, y eso siempre es importante. Creo que lo que se va mostrando está hecho con cariño y con voluntad de sacar una versión digna y muy buena. En lo que a mí respecta, desde que se anunció que lo iba a presentar, he recibido mucho cariño por parte de los fans y de la profesión, que es una cosa muy reconfortante también. Ha sido muy gratificante.

Carmen Ferreiro desveló en la rueda de prensa que ya se habían grabado todas las entregas de esta primera entrega. ¿Han intentado tu familia o tu circulo cercano sonsacarte algún spoiler o adelanto?

No, y esa ha sido mi tabla de salvación. Con mi familia y amigos casi nunca hablo de trabajo, pero no han sido pesado preguntándome nada. Yo ahí también tengo mi refugio de desconexión. Tengo a la gente de siempre comportándose como siempre, y eso me relaja mucho y me ayuda a llevar todo esto con mucha naturalidad y tranquilidad.

Llevamos unos meses bastante complicados para todos, pero especialmente para los artistas que os dedicáis a los espectáculos. ¿Cómo han sido estos meses?

Pues malos, pero no solo para las drags. Cualquier persona que se dedique al mundo artístico lo ha pasado realmente mal. Como soy autónoma desde hace bastante años, yo pude tener ayudas, pero no le he pasado bien. No solo por el trabajo, sino también porque no tenía lugar donde realizarlo. A mí nunca me ha asustado no tener trabajo porque cuando no lo tenía me he reinventado. En líneas generales, mentalmente he estado regular y económicamente he podido cubrir gastos, aunque he tenido una mejor situación que otros compañeros del mundo artístico. Hay personas que lo han pasado realmente mal, no teniendo ni para comer.

Y llegó 'Drag Race España'.

Me lo propusieron a finales de enero. Me acuerdo que en esos días iban a renovar la ayuda a autónomas hasta mayo/junio y estaba pendiente de la mutua, que iba a publicar la información por esas fechas. Cuando llegó dije 'menos mal, me va a salvar esto hasta por lo menos mayo'.

'Drag Race España' también supone una nueva ventana a la diversidad del colectivo LGTBIQ+ y a la labor de las drag queen en el mundo artístico.

Lo es. Mucha gente dice que todo el colectivo no es esto, y claro que no lo es. Tampoco todo el fenómeno drag es lo que aparece en el programa. Es todo más diverso, pero todo espacio que se ponga delante de la gente y dé visibilidad a propuestas artísticas es bueno. Todas las conquistas son buenas.

Una de las pruebas más míticas de 'Drag Race' es el duelo de lips sync. En tu opinión, ¿qué canción sería perfecta para enfrentarse a este reto?

En general, los lips sync son muy agradecidos con temas que tengan letras muy fuertes, notas largas y que sean de artistas con voces potentes. Creo que habría que coger una canción de cantantes con mucha personalidad. Hay algunas de Rocío Jurado y Mónica Naranjo podrían ser muy buenas, pero hay un gran abanico. No podría quedarme con una en concreto, pero hay muchas.