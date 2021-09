El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, visitó este miércoles los estudios de TVE en Torrespaña para conceder una entrevista a Xabier Fortes en 'La noche en 24 horas'. La primera pregunta del periodista estuvo relacionada con la polémica de José María Sánchez, diputado del partido de extrema derecha que llamó "bruja" a la socialista Laura Berja.

"¿Esto es admisible? ¿Se están perdiendo las formas?", comenzó planteando Fortes sin esperarse la desconcertante respuesta de su entrevistado: "Empezamos bien, Xabier, en este... estercolero. ¡Menudo parásito! ¡Parásito!". "¿Qué? ¿Me lo está llamando a mí?", preguntó el presentador sin ocultar su asombro.

"Como me lo dice así...", añadió Fortes mientras esperaba la explicación de Espinosa de los Monteros, que reaccionó de esa forma para defender el ataque de su compañero de partido: "¿Ofende un poco si le llamo parásito o digo que esto es un estercolero? Delincuente, asesino, parásito, fascista, racista, xenófobo, pijo, mala persona... Son cosas que hemos tenido que escuchar en diferentes parlamentos".

"Parece que esas cosas cuando se dicen a Vox no tienen importancia, no se habla de ellas, no viene al caso. Los periodistas que nos preguntan constantemente por este tema demuestran un doble rasero", lanzó el político en la televisión pública: "A Vox se le exige más porque somos mejores".

"Ustedes han llamado filoterroristas a los apoyos del Gobierno, el líder de su formación ha acusado al presidente de causar 100.000 muertes durante la pandemia. Literalmente, le han llamado sepulturero. A ustedes les llaman fascistas. Son de trazo grueso todas, pero entran dentro del terreno de lo político. Lo que no es un calificativo político es 'bruja'. Es un término insultante que se dedica a una mujer", subrayó por su parte Fortes.

Esta mañana, tras su entrevista a Espinosa de los Monteros, el presentador de 'La noche en 24 horas' ha compartido un tuit en el que hace varios apuntes: "RTVE está obligada por ley a entrevistar a todos los partidos en función de su representación parlamentaria". "Los insultos en una entrevista solo retratan al que los pronuncia, y luego a los que lo jalean", escribe. Se ruega ver la entrevista entera sin editar por ultrafans", finaliza.