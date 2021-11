La presentadora de 'Sálvame' Carlota Corredera no suele dejar indiferente. Apoyos y detractores casi a partes iguales dejan día a día su parecer sobre lo que dice o hace la gallega. Desde que se estrenase el documenta sobre la vida de Rocío Carrasco su popularidad se ha disparado y ella, ni corta ni perezosa, se ha pronunciado a cerca de cada una de las polémicas suscitadas

Sus futuro profesional y las posibilidades de despido de Carlota Corredera también han hecho correr ríos de tinta. Sin embargo, está vez la presentadora de 'Sálvame' se sincera sobre otro aspecto: su aumento de peso y el riesgo que supuso para su salud. Lo ha hecho en un espacio que tiene Jesús Vázquez en Mtmad, la plataforma de contenido online de Mediaset.

"Después de dar a luz subí muchísimo de peso, pero muchísimo, llegué a estar en riesgo cardiovascular. Desde entonces más que el peso me preocupa la grasa visceral", explica Corredera. Tras un largo proceso, tal y como ella confesó, llegó a perder 60 kilos. Aunque, a la vista está, a recuperado algunos, sigue cuidándose para, al margen de lo que marque la báscula, mantenerse sana.

"No hay trucos, la clave está en la alimentación y el ejercicio". Para la actividad física, la motivación es fundamental: "Odio correr pero he descubierto que disfruto caminando, me encanta caminar. También tengo una entrenadora personal, sé que no es algo que puede tener todo el mundo, pero la fuerza de voluntad la tienes que poner tu", concluía.

Carlota Corredera arremete contra sus detractores

Carlota no ha duda en manifestar muchas veces que estaba siendo su verano más duro. Durante una llamada en directo con Jorge Javier Vázquez se mostraba devastada. "Acaban de darme mi primer premio, que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional. Lo que lleva pasando aquí desde hace meses nos ha pasado factura. Este está siendo mi peor verano en Sálvame", ha reconocido la presentadora. Tras escucharla, Jorge Javier le ha mandado un mensaje: "Para superar este tipo de situaciones, que yo he pasado varias, es fundamental reconocerlo. Es la manera de coger aire para continuar. Me parece muy valiente que digas que no estás bien".

Precisamente, en la entrega de el Premio Chicote, Carlota aprovechó para devolver de nuevo el ataque a todos aquellos que la cargan contra ella sin piedad. Durante la entrega del galardón, que recibió de manos de Belén Esteban, Corredera, además de dedicárselo a su marido como "el compañero que toda mujer heterosexual querría tener a su lado" lanzo el dardo a sus detractores.

Reconoció que ha sido un año duro y que "presentar el documental de Rocío Carrasco y posicionarme con ella ha hecho que salga mucha gente de las cavernas", dijo de nuevo. "Pero yo estoy muy fuerte, soy una persona muy fuerte. Eso es lo que me da energía, el ser honesta".