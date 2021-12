Luna Ki también optarán a representar a España en Eurovisión 2022 en la primera edición del 'Benidorm Fest', que se celebrará justamente dentro de un mes en Palacio de Deportes l'Illa la localidad alicantina. Luna se está ganado el apoyo de mucho eurofans con 'Voy a morir', una canción de rock alternativo que compuso junto a Allnightproducer (Miguel García Auñón), Vanity Vercetti (Inés Blasco Freire) y Digital Geass (Alejandro Fierro), que, según cuenta la web de RTVE, cuenta "la experiencia de una relación de amor dolorosa y dependiente, una historia de amor que hace sentir que la vida no tiene sentido sin el ser amado".

A lo largo de sus primeros días en las plataformas, 'Voy a morir' acumula más de 156.000 escuchas en Spotify y más de 90.000 reproducciones en los videos colgados en los canales oficiales de la artista y de RTVE en YouTube. YOTELE habla con Luna Ki sobre su participación en la primera edición del 'Benidorm Fest' y su posibilidades de subirse al escenario de Turín.

-¿Cómo te sientes al formar parte de las 14 candidaturas que participarán en el 'Benidorm Fest 2022'?

-Muy feliz y muy tranquila también. Yo vengo con mi canción y solo tengo que ser yo.

-¿Cómo estás viviendo toda la aceptación que está teniendo 'Voy a morir', el tema con el que también optas a representar a España en Eurovisión 2022?

-No me lo esperaba. Estoy muy feliz por el apoyo que he recibido desde entonces. Lo agradezco un montón.

-¿Tú pensabas en el 'Benidorm Fest' y en Eurovisión cuándo hiciste el tema?

-No. Que haya sido elegido no me lo esperaba. Es brutal. Sí que es verdad que yo me he criado en una familia cubana muy culta y guay, pero sin televisión. Por lo tanto, la cultura televisiva española era poco vista en mi casa pero, por ejemplo, Rodolfo Chikilicuatre lo petó en mi familia. Fue algo que bailé un montón con mis abuelas. Yo no me veo como él, pero me encantó lo que hizo. Cuando hice mi primer single ('Septiembre'), que triunfó por aquel entonces, me veía cercana a él. Me decía que había hecho música, pero que también era humor. Entonces, que de repente, si ya me veían eurovisiva con esa etapa, ahora, que estoy preparando muy primer álbum y que tengo esta fuerza en mi imagen y música, dar un tema a este festival de mi álbum es algo que no me ha costado nada.

-¿Cómo encaras este mes que queda hasta que llegue el momento de subiros al escenario en las galas del 'Benidorm Fest'?

-Pues durmiendo poco por los nervios, pero con muchísimas ganas porque estoy aprendiendo muchísimo porque cada día parece un año y cada día llevo un look.

-¿Tienes pensado algo para la puesta en escena de tu actuación con 'Voy a morir' en el 'Benidorm Fest'?

-Hay varias cosas pensadas pero lo que pasa es que hay que ver si caben por la puerta de atrás porque algunas cosas parecen que algunas cosas no van a caber. Entonces, estamos viendo cómo lo hacemos. Igual con hinchables, pero no sabemos.

-¿Tienes pensado, por ejemplo, cambiarte de vestuario en mitad de la actuación?

-Cambiarme en mitad de la actuación, no, pero tener cosas que pueden pasar en el escenario siempre. Incluso cuento con improvisar en el escenario.

-¿Vienes al 'Benidorm Fest' a liarla parda?

-Sí. Creo que soy un poco punkie para esto, pero eso mola.

-¿Cuál es el mensaje que quieres enviar con 'Voy a morir'?

-La enfermedad mental es algo que está pasando y lo que toca hablar. Todos nos sentimos mal. No todo son piruletas. Está guay que, después de un exitazo como 'Septiembre' con algo tan sexual , superfluo y feliz, poder petarlo de nuevo con algo tan dark. Me encanta. Además, 'Voy a morir' no es tan oscuro porque también te levanta. Eso es lo que quiero representar: que puedas estar mal y, aún así, levantarte. La tristeza somos todos. Es una canción que marca un antes y un después.

-¿Cómo ves a los otros artistas participantes en el 'Benidrom Fest'? ¿Cómo es vuestra relación?

-Es nivel es altísimo. Les adoro. Son muy guays todos y hay mucha diversidad. Creo que el que gane estará muy feliz y yo también lo estaré. Sea quién sea el que se lleve el triunfo. No he venido aquí a ganar. Creo que la victoria ya la tenemos estando aquí con toda la gente y los medios que nos están apoyando. Eso es lo que nos hace feliz. Quien más represente a España, que vaya a Eurovisión. Ya está. Sea una persona pegando gritos con autotune o sea cantando un folklore. Da igual. Todos estamos aquí.

-¿Has pensado de qué forma celebrarías tu victoria en el 'Benidorm Fest' si se diese el caso?

-No. Si gano, me desmayo. Si quisiese ganar, sería por el orgullo LGTBIQ+, por mi familia, por mis amigos y por toda la gente que quiere que gane. Por ellos quiero ganar, pero por mí yo he ganado.