Jonathan se ha convertido en el protagonista de 'Secret Story' a pesar de no estar dentro de 'La casa de los secretos'. El hermano de Cora y su defensor en los platós, sigue intentando acaparar la atención allí donde se presente. Pero su actitud está empezando a ser reprendida por los presentadores. Si en 'Viva la vida' era Emma García la que le frenaba, el domingo le tocó el turno a Toñi Moreno en 'La noche de los secretos'.

Todo ocurría cuando Love Yoli, colaboradora del espacio, daba su opinión acerca del hermano de la concursante: "Tu hermana es una chica que me gusta, pero desde luego que el representante que han traído a mí no... Lo siento, pero no".

"A ver, guapísima, pero no te tengo que caer bien yo. Te tiene que caer bien mi hermana", le replicó rápidamente él, que se bajó de las gradas donde estaba sentado para acercarse a la exconcursante de 'Gran Hermano'. "¿No te gusta esto? ¿No te gusta esto?", le espetó a la par que hacía el amago de besarla.

En ese momento Toñi Moreno intervino: "Yo no regaño a nadie, pero escúchame. ¿Tú por qué crees que hay tanta distancia entre todos nosotros? Porque estamos en un momento de pandemia. Te voy a pedir que todo lo que tengas que decir con educación, como lo hablas siempre, lo digas desde tu sitio. Él dice cosas que están muy bien, solo que es muy expresivo, y ya está", comentó la presentadora de buen tono y simpática con el defensor.

Sin embargo, cuando el programa daba comienzo en Telecinco, Jonathan volvió a insistir a Yoli: "A ver, yo soy un tigre hambriento que al final te voy a devorar". El comentario provocó risas entre los allí presentes, pero él terminó siendo de nuevo desagradable: "di que no te gusto, bombón, ¿No te gusto, bomboncito? ¿No te gusta esto?", le soltó.

Toñi Moreno se puso seria, pidió silenció y le volvió a reprender, aunque de nuevo dejando clara su simpatía: "Estoy encantada de que estés participando en este programa. Estoy feliz porque sé que vas a defender como nadie a tu hermana Cora y porque me encantan tus argumentos. Estamos en una pandemia y no nos hemos sentado así, con esta distancia, por casualidad".