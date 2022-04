La entrevista de Olga Moreno en la que ha roto su silencio sobre su ruptura con Antonio David no ha sido del agrado de la hija de este, Rocío Flores. La joven ha acudido esta mañana a 'El programa de Ana Rosa', donde colabora habitualmente, y ha sorprendido a los allí presentes criticando a Olga Moreno, ya que asegura haberse enterado hace escasos días de que la hasta ahora mujer de su padre iba a hablar en una publicación.

Flores ha afirmado sentir "decepción" con Olga, no tanto por "el contenido" sino por la forma en la que se ha producido. Rápidamente los tertulianos allí presentes tomaban la palabra, siendo Alessandro Lequio el más crítico con Flores, a la que acusa de estar "protegiendo a su padre a capa y espada". El colaborador ha afirmado que Moreno "no ha dicho nada que no supiéramos o no nos imagináramos, no rompe puentes". "Tu padre tiene un lío que... Supongo, porque aquí vamos de especulación en especulación. Como aquí no habla absolutamente nadie...", le ha soltado a la joven.

Ella se ha revuelto rápidamente contra él y ha vuelto a salir en defensa de su padre: "¿Sabes lo que pasa? Que aquí ha hablado todo el mundo menos Antonio David Flores". Él no se ha cortado y ha respondido: "Habla por su boca, querida". "No me digas estas tonterías porque yo me he sentado aquí, llorando, pasándolo muy mal", replicaba entonces Ro. "¡Tú vienes aquí aleccionada por tu padre!", insistía entonces Lequio, que añadía: "¿Tú te crees que somos idiotas?". En la misma línea se ha mostrado Joaquín Prat con la joven. El presentador tampoco ha entendido la crítica de Rocío a Olga, dado que Antonio David ha sido portada de entrevistas en incontables ocasiones: "Tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho... Si tu tuvieras 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre...", le ha recordado.

Ha sido entonces cuando Rocío Flores ha perdido los nervios y ha apuntado contra Rocío Carrasco: "¡Mi madre también en una, que se os ha olvidado". "En una...", recalcaba Prat, a lo que ella visiblemente enfadada respondía: "No, no, en varias". "Me hubiese gustado saber cómo habría sido tu actitud. ¿O tu padre te habría avisado cuando iba a hablar de tu madre?", le ha preguntado Prat mientras ella resoplaba. Acto seguido el conductor se iba a publicidad con la esperanza de que a la vuelta los ánimos se calmaran.