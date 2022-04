Los roces entre los concursantes de 'Supervivientes 2022' ya han empezado a surgir tras solo una semana de convivencia. Las protagonistas de la primera gran bronca de la edición han sido Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra, que han acabado a gritos en Playa Fatal por un saco de dormir.

Todo comenzó cuando la ganadora de 'OT 2' le comentaba a Ignacio de Borbón que iba a compartir su saco con él, pero el modelo le reprochó su repentino cambio de opinión: "Es que ahora estás diciendo eso, Ainhoa, pero lo primero que has dicho es 'no' porque ese es tu saco".

En ese instante, Marta se metió en la conversación para hacerle una pregunta a su compañera: "¿Pero por qué es tu saco, Ainhoa?". Sin embargo, la canaria se llevó una cortante respuesta por parte de la cantante: "Por favor, cariño, estoy hablando un momento con él".

Marta estalló por esas palabras y se enzarzó en una discusión con ella: "¡Te estoy preguntando una cosa, haciendo un pequeño hincapié y sin meterme en tu conversación!". "Cuando aprendas a hablar hablaré contigo, cariño", replicó Ainhoa mientras la otra superviviente seguía sin comprender su actitud: "¿Pero por qué es tuyo? ¡No es tu saco, no lo trajiste de casa!".

Los gritos fueron en aumento mientras otros concursantes, como Desy el propio Ignacio, defendían la postura de Marta. Pero el momento álgido del enfrentamiento llegó más adelante, cuando Ainhoa afirmó que la exconcursante de 'Gran Hermano' le había dado un empujón: "Me has dado un pedazo de empujón... Me has dado un codazo y me he quedado flipando".

Una grave acusación que Marta no estuvo dispuesta a consentir: "¿Cómo? No te lo pienso permitir. ¡En mi puta vida le he dado un empujón a esta señora! ¡Eres lo más falso que he visto en mi puñetera vida!". "Eres una profesional para hacer daño", apuntó por su parte su rival.