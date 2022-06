Susi Caramelo ha recibido un duro varapalo de parte de una conocida presentadora nacional. Toñi Moreno ha arremetido contra la cómica por un suceso que tuvo lugar tras su visita a Canal Sur por llamar 'vieja' a una de las trabajadoras de maquillaje. La andaluza ha narrado lo ocurrido en sus redes sociales tras una publicación de la política Teresa Rodríguez.

La exconductora de programas como 'Viva la vida' ha sido muy crítica en su perfil de Twitter junto a una imagen de la candidata andaluza a la Presidencia con una maquilladora: "Mira Susi, que decías que era una vieja de no sé cuántos años… mira que me gustas, pero qué desacertada estuviste", comenta sobre la mujer que aparecía en la imagen.

Al parecer, los hechos sucedieron en una entrevista de la catalana en 'La Resistencia'. Caramelo criticó con Broncano su paso por 'Gente Maravillosa' y reconoció que no le había gustado el maquillaje que le habían hecho diciendo la palabra 'vieja' a la hora de describir a la persona responsable.

La humorista no dudó en reaccionar al ataque de Moreno sintiéndose molesta por sus palabras: "Si te gusto me imagino que será por mi humor no por mis ensayos de filosofía. Espero que entiendas que la palabra vieja no la utilicé peyorativamente sino en clave cómica. Lo que sí es desacertado es que se siga juzgando tanto al humor y a los cómico".

La cara habitual de Mediaset quiso recalcar su crítica para evitar malentendidos: "El humor que no me gusta es el que está basado en reírse de la gente. No me parece inteligente. Es mi compañera y te puso guapísima. No fuiste graciosa ese día y faltaste a la verdad. Yo también me equivoco más que tú pero sé pedir perdón", aclaró.