En julio de 2021, la vida de Pablo Díaz dio un giro brutal. Aquel mes, el joven canario ganó 1.828.000 euros gracias al bote de Pasapalabra. En algo menos de dos meses, se cumplirá el primer aniversario de aquella tarde/noche, pero ¿qué ha sido del músico y concursante? ¿cómo es ahora su vida?

Como él mismo asegura, su vida poco ha cambiado. El dinero le ha permitido comprar tiempo y tranquilidad, además de viajar e independizarse.

Así, ha adquirido un piso en Madrid y se ha trasladado a vivir allí. Parte del dinero también lo ha empleado en hacer un máster de violín en Amsterdam y se ha comprado una Nintendo Switch para emitir en directo a través de Twitch. Pero el grueso del premio ha preferido guardarlo para el futuro.

Así ha contado Pablo Díaz en el Español en qué se ha gastado el dinero de Pasapalabra: "lo principal ha sido venirme a vivir a Madrid, comprarme una casa e independizarme. A mi edad (tiene 25 años) hoy en día es algo que, por desgracia, es impensable para la mayoría de jóvenes a menos que ganes el bote de Pasapalabra, así que me considero muy afortunado". Lo que tiene claro es que quiere seguir estudiando música en un futuro, y por eso prefiere tener el dinero bien guardado hasta entonces.

La casa es "lo más caro y prácticamente lo único" que se ha comprado, ya que no se considera materialista. "No soy en absoluto una persona de grandes gastos y lujos, nada derrochador", asegura Pablo, que sí se ha dado "algún pequeño capricho como un viaje o dos consolas Nintendo". Los videojuegos son otra de sus pasiones e incluso hace streams en su canal de Twitch.

Por otro lado, asegura que a sus padres les ha hecho "el mejor regalo" que les podía hacer: "Independizarme y que no tengan que aguantarme más en casa". "Ahora en serio, creo que les he quitado una gran preocupación de encima con el tema al tener un buen colchón económico propio y que ellos no tengan que estar pendientes en ese aspecto. Es una gran tranquilidad", admite.