El pasado lunes, TVE emitió la segunda gala de MasterChef Celebrity 7 que terminó con la expulsión de Eduardo Rosa. El programa dejó varias perlas, entre roces y broncas, también hubo acercamientos, como el que pretendía Manu Baqueiro con Patricia Conde.

Todo comenzó cuando Patricia Conde, en un momento de risas y tensión por las circunstancias de la prueba, soltó un: “Necesito amor”. Y, acto seguido, empezó a cantar All you need is love mientras sus compañeros la acompañaban entonando la famosa letra. “Patricia, si tú necesitas más amor…”, le sugirió Manu al término de la canción. “Tampoco necesito más amor”, le contestó Patricia.

A lo que el concursante Xavier Deltell añadió: “Manu, tú estás dispuesto a dar amor a todas”. “A todas no, a Patricia sí”, confesaba el actor. “¡Perdona!”, se sorprendía la aludida. Baqueiro continuó diciendo: “Ha habido feeling, ¿no? Yo estaba sintiendo cositas…”. Y aquí Patricia metió el primer corte de la noche: “¿Conmigo? Voy a hacer como siempre he hecho. Oídos sordos”.

Más tarde, Manu volvió a sacar el tema, pero esta vez comentándoselo a Deltell: “Como acabemos de pareja imagínate. Creo que hacemos una pareja estupenda, me gustan los niños, ella tiene un niño…”.

Sin embargo, tras la cata del plato de Patricia y la buena valoración del jurado, se lo quiso dedicar a su hijo Lucas. Entonces, Manu le reprochaba que no se acordase de él: “¿Y a mí no?”. El actor le recordaba que era una receta hecha con mucho amor, que además le encantaban los niños... A lo que Patricia, de manera tajante, respondió: “Suerte”.