El equipo de 'Hoy me quedo en casa' ha visitado a Miguel Frigenti. El programa de mtmad consiste en acudir a casas de 'influencers' junto a un experto en organización y limpieza que solucionará problemas de higiene, enseñará nuevos consejos para los hogares y revelará al detalle los secretos que esconden los famosos en sus casas.

Resulta que el colaborador de Sálvame ha tenido un problema durante la grabación del programa. Al acceder a la cocina, ha visto una botella de agua y ha bebido, lo que no sabía, es que dentro no había agua sino detergente. Frigenti se ha dado cuenta rápidamente y la ha escupido. "No me lo puedo creer. ¿Pero qué has hecho idiota?", le decía su novio. "Tenía mucha sed y me he metido detergente en la boca", responde este.

De repente, ambos comienzan a culpar a la experta en limpieza, Cris. "Solo se te ocurre a ti poner detergente en una botella de agua", se resignaba Frigenti. "Me has intentado asesinar", "Quieres matar a mi novio", le decían ambos riéndose. A lo que ella se justificaba: "Miguel no sabe diferenciar entre detergente y agua".

"Menos mal que no he seguido bebiendo de manera automática, sino me muero", se aliviaba Miguel. Más tarde, quiso explicar la sensación que había tenido: "Me ha empezado a saber la boca a detergente y después, comenzaba a arder, lo he escupido corriendo..."