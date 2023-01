Belén Esteban ha estado más de una semana sin pisar Sálvame. La colaboradora ha desatado todo tipo de rumores e incluso, se ha hablado de su posible despido. ¿Se ha atrevido Telecinco a echar a una de las principales piezas del programa?

No, lo cierto es que la de Paracuellos ha disfrutado de unos días de vacaciones junto a su familia y ha viajado hasta el otro lado del charco. Ha decidido descansar y pasar tiempo junto a sus seres queridos en Santa Mónica, en Estados Unidos, tal y como ella misma ha revelado.

"Mucha gente preguntando dónde estaba, hasta decían que me habían echado de Sálvame. Pues no, he estado con toda mi familia de vacaciones 12 días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando”, ha señalado Belén Esteban en su cuenta oficial de Instagram, donde también ha compartido una serie de fotografías de su experiencia en América.

Por otro lado, Belén también ha asistido al festival de reggeaton Calibash 2023, donde ha podido ver en concierto a Karol G, Farruko y Becky G, como se puede ver en los vídeos que ha compartido en Instagram: "Lo di todo, disfruté muchísimo". Aunque por ahora sí va a regresar a Sálvame, fue ella misma quien aseguró que dejaría la televisión dentro de poco: "Yo quiero otras cosas en mi vida, estoy muy agradecida a la televisión, pero quiero hacer otras cosas".