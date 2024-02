Continúa la polémica en torno a 'The Ministry of Time'. La nueva serie que prepara la BBC, basada en la novela homónima que pronto publicará la escritora británica Kaliane Bradley, ha sido acusada de plagiar a 'El Ministerio del Tiempo' de TVE. Además de coincidir en el título, la sinopsis oficial recuerda inevitablemente a la de la ficción creada por Javier Olivares.

Tras el revuelo generado, Bradley ha respondido a las acusaciones a través de su agencia de representación. "Mi novela debut es un trabajo original de ficción. Nunca he visto la serie de televisión española y los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia", aseguran en declaraciones recogidas por El Confidencial.

Cabe recordar que el título no es la única coincidencia con la ficción española. La semana pasada, la BBC detallaba en una nota de prensa la trama de su nueva producción, muy similar a la original: "Un departamento gubernamental recién creado está reuniendo a 'expatriados' de toda la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo".

Después de que trascendiera la puesta en marcha de este proyecto, las reacciones no se hicieron esperar. "Sin cortarse ni un pelo", escribió en sus redes sociales Javier Olivares, que recordó el caso de la estadounidense 'Timeless' hace siete años: "Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar".

Por su parte, TVE manifestó su intención de no quedarse de brazos cruzados: "RTVE solicitará explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses". "Ni RTVE ni la productora de 'El Ministerio del Tiempo' han otorgado ninguna licencia a BBC ni a productoras para su adaptación", recalcó la Corporación pública.