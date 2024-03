Cristina Tárrega es uno de los rostros conocidos que no se ha querido perder este jueves la gran inauguración de 'Jimmy's', el nuevo restaurante-dinner show del marido de Sofía Mazagatos, Tito Pajares, que nace con la ambición de resucitar el espíritu Gabanna -una de las discotecas míticas de la capital- en la noche madrileña.

Siendo como es una de las colaboradoras más carismáticas de Mediaset no hemos dejado pasar la ocasión de preguntarle por los temas más candentes del momento. Y con la sinceridad que le caracteriza, la valenciana -muy afectada por el devastador incendio en su ciudad- no ha dudado en mojarse sobre la paternidad de Bertín Osborne, la detención de Antonio Tejado y el romance bomba entre Alejandra Rubio y Carlo Constanzia.

"Bertín ha estado desafortunado, él lo sabe y ha intentado corregir" afirma, convencida de que el presentador no tiene que estar "tranquilo" en estos momentos. Y si se demuestra que el hijo de Gabriela Guillén es suyo, Cristina cree que dará un paso adelante: "Yo creo que él dará el paso. Tiene sus dudas, pero soy una sentimental y pienso que en el día a día no se va a hacer cargo, pero si se hace cargo económicamente... No es porque lo conozca bien, es porque cuando él dice las cosas, es que al final se ablanda. Mirá al Córdobes y su padre" apunta, sin descartar que el día de mañana Bertín sí vaya a tener relación con su hijo.

Cambiando de tema, Cristina también ha hablado de la próxima mudanza de Isabel Pantoja a Madrid, revelando que es algo que la artista "tenía pensado hace mucho tiempo" y que cree que será cuando termine la gira cuando se instale en la capital.

María del Monte

Y de una tonadillera a otra, porque la periodista confiesa que lo que le ha pasado a María del Monte le parece "tremendo". "Es una película. Me parece muy doloroso para María si es que ha sido Antonio Tejado, que lo tendrá que decirla justicia. Los indicios están y ya llama la atención que no haya habido ni siquiera la opción a la fianza, para ella es muy duro, porque lo quiere como un hijo y ver a su mujer amordazada* Es que también es todo un poquito de... Yo la quiero con locura y es una mujer sensatísima, muy generosa, pero yo sé que esto le ha hecho mucha pupa, mucha pupa" desvela, apuntando que "con el corazón que tiene" la folclórica no descarta que vaya a ver a su sobrino a prisión. "Si él lo ha pedido mucho me tengo que equivocar porque al final somos todos muy blandos" opina.

Por último, Cristina se ha pronunciado entre risas sobre la pareja del año, Alejandra Rubio y Carlo Constanzia y, reconociendo que "me hace mucha gracia", nos ha contado que cuando se confirmó su historia de amor le escribió un mensaje a la hija de Terelu Campos poniéndole "pues es mono el chaval" y ella le respondió "con unos corazoncitos negros, que no sé por qué me pone corazoncitos negros siempre, lo de Alejandra son corazoncitos negros". "No me imagino tener una relación con una persona con la pulsera, eso tiene su incomodidad, ¿no? Ya, pero en el tobillo hay ciertos momentos que incomodan".